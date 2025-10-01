विज्ञापन
DA बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मुहर, दिवाली-दशहरे के पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, इतनी बढ़ गई सैलरी

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी. साथ ही करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा.

DA बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मुहर, दिवाली-दशहरे के पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, इतनी बढ़ गई सैलरी
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है
  • केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का कुल महंगाई भत्ता 55% से 58% हो गया है
  • तीन महीने का बकाया जुलाई से सितंबर तक का दिवाली से पहले अक्टूबर वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा
केंद्र सरकार ने दशहरा और दिवाली के त्योहारों से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस इजाफे के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कुल महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है.

तीन महीने का बकाया भी मिलेगा

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी. साथ ही करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा. सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी तीन महीने का बकाया भी मिलेगा, जिसका भुगतान दिवाली से ठीक पहले, अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा.

कितना आएगा अंतर

मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 30,000 रुपये महीने है. तो फैसले के बाद डीए 3% यानि 900 रुपये हो जाएगा. साथ ही 3 महीने का बकाया यानी जुलाई से सिंतबर का डीए 2700 रुपये अक्टूबर में मिलेगा. 

महंगाई भत्ता क्या है?

महंगाई भत्ता सरकारी वेतन और पेंशन का एक अहम हिस्सा है. बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कर्मचारियों की परचेसिंग पावर को बनाए रखने के उद्देश्य से इसे लाया गया था. सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई में) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर इनकी समीक्षा करती है.

DA Hike, DA Hike 2025, Central Govt Da Hike, Dearness Allowance, Dearness Allowance Increase India
