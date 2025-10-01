विज्ञापन
Bonus Announced: दशहरा-दिवाली का तोहफा! सरकारी कर्मियों के लिए बोनस का ऐलान, जानिए किन्‍हें और कितना मिलेगा

Dussehra-Diwali Bonus: एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के सभी पात्र कर्मियों को भी मिलेगा. केंद्र का ये आदेश केंद्र शासित प्रदेशों में उन कर्मचारियों पर भी लागू माना जाएगा, जो केंद्र के इमॉल्युमेंट्स के पैटर्न का पालन करते हैं.

Central Govt Bonus Announcement: सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है.

केंद्रीय कर्मियों को सरकार ने दशहरा और दिवाली को तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्‍ड बोनस/एडहॉक बोनस का ऐलान कर दिया है. इसके तहत सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर राशि मिलेगी. वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्‍सपेंडिचर ने इस संबंध में ऑफिस मेमो जारी किया है.

इस संबंध में कन्‍फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्मेंट इंप्‍लाईज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी थी. संघ के महासचिव एसबी यादव ने इसमें बकाया डीए/डीआर के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी लिंक्‍ड बोनस/एडहॉक बोनस का मुद्दा उठाया था. 23 सितंबर को ये पत्र लिखा गया था और मंत्रालय ने 29 सितंबर को बोनस का ऐलान कर दिया. हालांकि बकाया डीए/डीआर पर ऐलान होना बाकी है.

किन्‍हें मिलेगा एडहॉक बोनस?

पत्र में कहा गया है कि ग्रुप सी के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे. इसके साथ ही ग्रुप बी में आने वाले ऐसे सभी नॉन गैजेटेड एंप्लॉयीज जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते हैं, उन्हें भी ये बोनस मिलेगा.

एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के सभी पात्र कर्मियों को भी मिलेगा. केंद्र का ये आदेश केंद्र शासित प्रदेशों में उन कर्मचारियों पर भी लागू माना जाएगा, जो केंद्र के इमॉल्युमेंट्स के पैटर्न का पालन करते हैं. बशर्ते वो किसी अन्य बोनस या एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत कवर न हों. 

एक शर्त ये भी है कि उन्‍हीं केंद्रीय कर्मियों को ये बोनस मिलेगा, जो 31 मार्च 2025 तक सर्विस में थे या फिर जिन्होंने 2024-25 के दौरान कम से कम 6 महीने तक लगातार सेवा दी. हालांकि ऐसे कर्मियों को प्रो-राटा बेसिस पर यानि कि जितने महीने काम किया है, उसी के हिसाब से बोनस दिया जाएगा.

ऐसे एड-हॉक कर्मचारी, जिनकी सर्विस में कोई रुकावट नहीं है, वे भी इस बोनस के लिए पात्र होंगे. ऐसे कैजुअल लेबर, जिन्होंने पिछले 3 सालों की अवधि में उनके काम के लिए तय दिनों तक काम किया है, उन्हें भी बोनस दिया जाएगा. इनका बोनस 1,184 रुपये तय किया गया है.

कितना मिलेगा एडहॉक बोनस?

वित्त मंत्रालय के व्‍यय विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, एड-हॉक बोनस के कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम लिमिट 7000 रुपये का मासिक वेतन होगा. एडहॉक बोनस का अमाउंट, कर्मचारी की एवरेज सैलरी या कैलकुलेशन की मैक्सिमम लिमिट, जो भी कम हो, के आधार पर दी जाएगी.

जिन मामलों में एक्चुअल मंथली सैलरी 1200 रुपये से कम है, उन मामलों में एड हॉक बोनस की कैलकुलेशन एक्चुअल मंथली सैलरी के बेसिस पर की जाएगी. हर मामले में बोनस की राशि हमेशा निकटतम राउंड फिगर पर फिक्स की जाएगी.

एक दिन के एड हॉक बोनस की कैलकुलेशन करने के लिए कर्मचारी को एक साल में हासिल हुई एवरेज सेलरी को 30.4 (एक महीने में दिनों की औसत संख्या) से भाग दिया जाएगा. इसके बाद, इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा. मान लीजिए कि किसी कर्मी को 7000 रुपये मंथली सैलरी मिल रही है तो उसका 30 दिन का बोनस करीब 6908 रुपये होगा.

