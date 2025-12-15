विज्ञापन
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग देरी से लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर? सैलरी कितनी बढ़ेगी? समझें पूरा गणित

8th Pay Commission Update : अगर 8वां वेतन आयोग 2028 में लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श को अच्छी राहत मिलने की उम्मीद है. करीब 30 से 34 प्रतिशत की सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि अंतिम आंकड़े सरकार के फैसले और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होंगे.

8th pay commission News For Central Government Employees And Pensioners: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी साफ कर चुके हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन को लागू करने की तारीख और फंडिंग का फैसला बाद में लिया जाएगा.
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार के करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्श के मन में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और इसमें सैलरी कितनी बढ़ेगी. जैसे जैसे 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के करीब आ रहा है वैसे वैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा और तेज हो गई है. खास तौर पर एरियर और सैलरी-पेशन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी लगातार हिसाब समझने की कोशिश कर रहे हैं.

बता दें कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो रही है. इसी वजह से सरकार ने पहले ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है ताकि आगे की सैलरी और पेंशन में कोई रुकावट न आए. अब सभी की नजर इस बात पर है कि नई सैलरी कब से लागू होगी.

8वां वेतन आयोग को लेकर क्या है अपडेट

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं. आयोग को सैलरी  स्ट्रक्चर, अलाउंस,  रिटायरमेंट पेंशन से जुड़ी सिफारिशें देनी हैं. सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया है. टर्म्स ऑफ रेफरेंस अक्टूबर 2025 में जारी किए गए थे और रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है.

8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?

रिपोर्ट आने के बाद सरकार आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय लेती है. इसी वजह से माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 की बजाय 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी साफ कर चुके हैं कि सरकार की ओर से 8वें केंद्रीय वेतन को लागू करने की तारीख और फंडिंग का फैसला बाद में लिया जाएगा.

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और क्यों है जरूरी?

फिटमेंट फैक्टर वही नंबर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को बढ़ाकर नई सैलरी तय की जाती है. यही सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का सबसे अहम फैक्टर माना जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 या  2.57 तक जा सकता है. हालांकि, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा इसका अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी ?

एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में कुल मिलाकर 30 से 34 प्रतिशत तक सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है. डीए को पहले बेसिक सैलरी में जोड़ने के बाद नया स्ट्रक्चर लागू किया जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स में सैलरी में 54 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की बात भी कही गई है लेकिन इतनी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम मानी जा रही है.

  • अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 1.83 होने पर नई बेसिक सैलरी करीब 32 हजार 940 रुपये हो सकती है. 
  • वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहा तो यही बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 44 हजार 280 रुपये तक जा सकती है.

कुल मिलाकर ग्रॉस सैलरी में करीब 11 से 12 हजार रुपये महीने की बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

2028 में लागू हुआ तो कितना मिलेगा एरियर?

अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2028 में लागू होता है और इसे जनवरी 2026 से माना जाता है तो कर्मचारियों को पूरे 24 महीने का एरियर मिलेगा.

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में करीब 11 हजार 900 रुपये महीने की बढ़ोतरी होती है तो दो साल का एरियर करीब 2 लाख 85 हजार रुपये बन सकता है. यानी न्यूनतम सैलरी पाने वाले कर्मचारी को एक साथ करीब 3 लाख रुपये तक मिल सकते हैं. ऊंचे पदों पर काम करने वालों का एरियर इससे कहीं ज्यादा होगा.

सिर्फ सैलरी नहीं इन चीजों पर भी होगा फैसला

8वां वेतन आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस,पेंशन डीआर ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट  जैसे मुद्दों पर भी सिफारिश देगा. इसके साथ ही सैलरी में बराबरी और इंसेंटिव जैसे मामलों पर भी नजर डाली जाएगी.

केंद्रीय कर्मचारियों को अब फिटमेंट फैक्टर लागू होने की तारीख, बजट में सैलरी और एरियर के लिए कितनी रकम रखी जाती है और डीए को नए स्ट्रक्चर में कैसे जोड़ा जाएगा इन बातों पर नजर रखनी होगी. जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक डीए और डीआर मौजूदा नियमों के तहत ही मिलता रहेगा.

