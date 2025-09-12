121 करोड़ का घोटाला ... बैंक फ्रॉड केस में अहमदाबाद की कंपनी पर CBI ने दर्ज की FIR

अहमदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी और उसके तीन डायरेक्टर्स पर बैंक फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है. सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 121 करोड़ 60 लाख रुपए के घोटाले की एफआईआर दर्ज की है.शिकायत के मुताबिक, कंपनी के डायरेक्टर्स ने बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर सोची-समझी साजिश के तहत बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया.

तीन जगहों पर छापेमारी, अहम दस्तावेज बरामद

सीबीआई ने 10 सितंबर को अहमदाबाद और गांधीनगर में तीन जगहों पर छापेमारी भी की थी. छापों के दौरान कई अहम दस्तावेज़ और सबूत हाथ लगे हैं. आरोपियों में कंपनी मेसर्स अनिल बायोप्लस लिमिटेड के साथ-साथ तीन डायरेक्टर शामिल हैं, जिनके नाम अमोल श्रीपाल शेट, दर्शान मेहता, नलिन ठाकुर हैं. फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

121 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी

