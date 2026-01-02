Personal Loan Tips: क्या आपको मिलेगा लोन? बैंक जाने से पहले चेक करें ये 5 बड़ी शर्तें

Personal Loan Tips: अपनी सपनों की छुट्टियों पर जाना हो, घर की मरम्मत करानी हो या अचानक आए किसी मेडिकल खर्च को संभालना हो...पर्सनल लोन आज के समय में सबसे बड़ा सहारा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 में बैंकों ने लोन देने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं? अब सिर्फ अच्छी सैलरी ही काफी नहीं है. आइए जानते हैं कि इस साल पर्सनल लोन पाने के लिए आपको किन पैमानों पर खरा उतरना होगा.

CIBIL स्कोर

अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे अधिक है, तो बैंक आपके लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे. हालांकि, 700+ वाले भी कतार में हैं, लेकिन कम स्कोर होने पर आपको भारी ब्याज दर चुकानी पड़ सकती है. 2026 में बैंक क्रेडिट हिस्ट्री को लेकर और भी अलर्ट हो गए हैं.

कितनी होनी चाहिए कमाई?

मेट्रो शहर (दिल्ली/मुंबई): मिनिमम इन-हैंड सैलरी ₹25,000.

दूसरे शहर: कम से कम ₹15,000 से ₹20,000 के बीच.

बैंक यह भी देखते हैं कि आपकी मौजूदा EMI आपकी सैलरी के 50-60% से अधिक न हो.

कब करें अप्लाई?

लोन के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे लोगों के लिए सीमा 58 से 60 साल रखी गई है. युवा प्रोफेशनल्स को बैंक लंबी अवधि के लिए लोन देना पसंद कर रहे हैं.

वर्क एक्सपीरियंस

बैंक अब बार-बार नौकरी बदलने वालों को थोड़ा शक की नजर से देखते हैं. लोन के लिए कम से कम 1 साल का टोटल अनुभव और वर्तमान कंपनी में कम से कम 6 महीने. वहीं, अगर आप खुद का काम करते हैं, तो बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए.

ब्याज दरें

2026 में पर्सनल लोन की शुरुआती दरें 9.70% से 11% के आसपास हैं. सरकारी बैंक (जैसे SBI, BOB) अक्सर प्राइवेट बैंकों के मुकाबले बेहतर डील दे रहे हैं.

ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार