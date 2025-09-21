बीजेपी एक हफ्ते तक चलाएगी स्वदेशी अभियान, जेपी नड्डा ने सौंपी किसे क्या जिम्मेदारियां

बीजेपी 22 से 29 सितंबर तक देशभर में एक सप्ताह लंबा स्वदेशी अभियान चलाने जा रही है. बीजेपी के इस अभियान का मकसद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है, ताकि लोग स्वदेशी सामान ही ज्यादा से ज्यादा खरीदे. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की जिम्मेदारी पार्टी के सांसदों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सौंपी है. नड्डा ने सांसदों और मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में इस अभियान की रूपरेखा साझा की.

स्वदेशी उत्पाद अपनाने पर जोर

उन्होंने निर्देश दिया कि यह अभियान हर दिन बड़े स्तर पर चलाया जाए, इस दौरान सांसद और नेता अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे. अभियान के तहत दुकानों और बाजारों में "गर्व से कहो, हम स्वदेशी हैं" लिखे स्टिकर और प्लेकार्ड लगाए जाएंगे. यह पहल न केवल स्वदेशी सामानों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूत करेगी.

राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता अभियान

जेपी नड्डा ने जोर देकर कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के साथ चलाया जाए ताकि स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संदेश घर-घर तक पहुंचे. इससे पहले शुक्रवार के दिन बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने एक पोस्ट के जरिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) को डूसू चुनावों में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत हासिल करने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर एबीवीपी ने हमेशा युवाओं को राष्ट्रवाद और नि:स्वार्थ सेवा की भावना से प्रेरित किया है.