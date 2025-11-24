चाय में सबसे पहले क्या डालें, पत्ती, चीनी या दूध? 99% लोग गलत तरीके से बनाते हैं चाय

What Does Go Fist In Tea milk or sugar: इंडियन के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि ये एक हमारी सुबह की नींद खोलने की दवा है. जी हां कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही है. क्योंकि उनका मानना है कि बिना चाय पीए उनकी नींद नहीं खुलती है. चाय पीते ही उन्हें एनर्जी महसूस होती है, उनका दिमाग तरोताजा होता है, थकान दूर होती है. अगर आप भी चाय लवर्स हैं, तो आपको पता होगा कि शाम के 5 बजते ही हमें चाय पीने की तलब होने लगती है. चाय के बिना थकान महसूस होने लगती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चाय बनाने का सही तरीका क्या है. क्योंकि बहुत से लोग इसे गलत तरीके से बनाते हैं. अगर नहीं जानते हैं तो इस आर्टिकल को जरीर पढ़ें.

चाय बनाने का तरीका-(Chai Banane Ka Sahi Tarika)

परफेक्ट चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में 2 कप पानी डालें. आपको चाय पत्ती लेनी होगी. जैसे-जैसे पानी की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही चाय पत्ती की मात्रा भी बढ़ेगी. इसे एक कप में आधा चम्मच चाय पत्ती के हिसाब से नापा जा सकता है.

सबसे पहले आपको पानी उबालना है ताकि दूध डालने के बाद भी पानी की वजह से दूध में कच्चापन ना दिखे. पानी को उबालने के बाद दूध डालना है और उसके एक मिनट बाद चाय पत्ती. ऐसे में चाय में कच्चापन नहीं आएगा और किसी भी कारण से दूध के फटने की गुंजाइश नहीं होगी.

अगर दूध पहले से ही पका हुआ है, तो आप पहले पानी को उबालें और उसके बाद चाय पत्ती डालें. इसके बाद आप दूध डालकर थोड़ी देर पकाएं. शक्कर को घुलने में ज्यादा समय नहीं लगता है इसलिए इसमें आप कभी भी डाल सकते हैं.

इसके बाद इसमें आप इलायची, अदरक जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो डालें और अच्छे से पका कर छान लें.

