बिहार चुनाव: आरजेडी गढ़ में भी सीएम योगी की भारी डिमांड, चुनावी सभाओं में उमड़ रही भीड़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैंं. उनकी सभाओं में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है. सीएम योगी जहां का दौरा कर रहे हैं, वहां विपक्ष पर जम कर हमला कर रहे हैं. 

  • बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग आरजेडी के मजबूत गढ़ों में सबसे अधिक है
  • बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी योगी आदित्यनाथ की सभा या रोड शो की मांग कर रहे हैं
  • योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाओं में कांग्रेस और आरजेडी पर राम के नाम पर सवाल उठाने को लेकर तीखा हमला किया
बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं की भारी डिमांड है. योगी की सबसे ज्यादा डिमांड उन सीटों पर है, जहां आरजेडी मजबूत मानी जाती है. यानी आरजेडी के गढ़ में योगी सबसे ज्यादा डिमांड में हैं. बीजेपी के अलावा सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी योगी आदित्यनाथ की सभा या रोड शो की मांग कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैंं. उनकी सभाओं में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है. सीएम योगी जहां का दौरा कर रहे हैं, वहां विपक्ष पर जम कर हमला कर रहे हैं. कांग्रेस पर राम के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे. ऐसे में बिहार चुनाव में एक तरफ यूपी के विकास की भी चर्चा है तो दूसरी तरफ राम का नाम लेकर सीएम योगी आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हैं. 

योगी आदित्यनाथ ने अब तक की रैलियों में यूपी के विकास के अलावा बाबर औरंगजेब की मजार पर सजदा करने, राम मंदिर, बुलडोज़र, माफिया, चारा, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जैसे नाम वैसा काम जैसे मुद्दे उठाए हैं. उनकी सभा में तो समर्थक जेसीबी लेकर सीएम का स्वागत करते हुए भी दिखाई दिए थे.

सीएम योगी आदित्यनाथ की आज चार सभाएं हैं. उनकी पहली सभा दरभंगा के केवटी में, दूसरी मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग मैदान में, तीसरी सीवान के गरखा में और चौथी रैली पटना के दीघा में होगी. इससे पहले भी वो बिहार में अलग अलग जनसभाएं कर चुके हैं.

