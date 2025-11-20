देश के 20 राज्यों में बीजेपी या NDA सरकार, गुजरात में तो 30 साल से, देखें किस राज्य में कब से खिला है कमल

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार शपथ ले चुकी है. बिहार में महागठबंधन के करीब तीन सालों के दो कार्यकाल को छोड़ दें तो 2005 से करीब 17 साल से यहां एनडीए सरकार है. लेकिन क्या आपको पता है कि देश के कई ऐसे राज्य है, जहां 20 से 25 साल से ज्यादा वक्त से भाजपा सरकार सत्ता में है. देश में 20 ऐसे राज्य हैं, जहां भाजपा या उसके समर्थन वाली एनडीए सरकारें हैं. बीजेपी का अभेद्य गढ़ बन चुके गुजरात में तो 30 सालों से भगवा दल की सरकार है. 1995 में केशुभाई पटेल के सत्ता संभालने के बाद से वहां बीजेपी का कमल कभी मुरझाया नहीं है. प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी वर्ष 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे.
देश के इन 20 राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार
देश में अभी दिल्ली, उत्तराखंड,उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा,सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार और आंध्र प्रदेश में भाजपा या एनडीए सरकार है.
गुजरात में 1995 से खिला है कमल
गुजरात में करीब 30 साल से भाजपा सरकार है. इस दौरान केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, शंकर सिंह वाघेला और दिलीप पारिख 1995 से 1998 के बीच सीएम रहे. फिर 1998 में दोबार चुनाव में केशुभाई सीएम बने. वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री का पद संभाला. 2014 के बाद वर्ष 2022 में तो बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 156 सीटों के साथ चुनाव जीता था. मोदी के बाद आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और अब भूपेंद्र पटेल सीएम हैं.
एमपी में 20 साल से भाजपा
मध्य प्रदेश में 15 महीने का वक्त छोड़ दें तो कर दें 20 साल से अधिक वक्त से (बीच में 15 माह कांग्रेस, 2018–2020) से भाजपा सरकार है. इसमें शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन यादव का कार्यकाल शामिल है.
हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक
हरियाणा भी 2014 से भाजपा सरकार है. यहां पहले मनोहर लाल खट्टर और फिर नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है. यह पहली बार है जब हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा ने चुनाव जीता है.
उत्तर प्रदेश में 2017 से सरकार
लोकसभा चुनाव 2014 के तीन साल बाद हुए यूपी चुनाव में सपा को सत्ता से हटाकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी और तब से योगी आदित्यनाथ ने वहां की सत्ता संभाली है.
राज्य
एनडीए में प्रमुख दल
सत्ता में आने का साल
स्थिति (2025 तक)
बिहार
जेडीयू + बीजेपी
2005 (नीतीश कुमार पहली बार CM बने)
बीच-बीच में बदलाव, लेकिन Jan 2024 से फिर एनडीए सरकार
सिक्किम
SKM (सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा) + बीजेपी
2019
लगातार एनडीए सरकार
नगालैंड
NDPP + बीजेपी
2018
लगातार एनडीए सरकार
मेघालय
NPP + बीजेपी
2018
लगातार एनडीए सरकार
असम
बीजेपी + AGP + UPPL
2016
एनडीए सरकार लगातार
मणिपुर
बीजेपी + NPF
2017
एनडीए सरकार रही अब
त्रिपुरा
बीजेपी + IPFT
2018
एनडीए सरकार लगातार
अरुणाचल प्रदेश
बीजेपी (मुख्य दल)
2016
एनडीए सरकार लगातार
गोवा
बीजेपी (मुख्य दल)
2012
एनडीए सरकार लगातार
हरियाणा
बीजेपी + JJP
2014
भाजपा सरकार
उत्तराखंड
बीजेपी (मुख्य दल)
2017
भाजपा सरकार
उत्तर प्रदेश
बीजेपी (मुख्य दल)
2017
एनडीए सरकार लगातार
मध्य प्रदेश
बीजेपी (मुख्य दल)
2003
20+ साल (बीच में 15 माह कांग्रेस, 2018–2020)
गुजरात
बीजेपी (मुख्य दल)
1995
लगातार बीजेपी सरकार
मणिपुर- राष्ट्रपति शासन
पुडुचेरी में भी एनडीए सरकार
विपक्षशासित राज्य
जम्मू-कश्मीर
कर्नाटक
तमिलनाडु
केरल
पंजाब
तेलंगाना
हिमाचल प्रदेश
झारखंड
पश्चिम बंगाल
