पीएम मोदी, योगी, शाह, ममता, राहुल गांधी- ये है नेताओं का न्यू ईयर प्लान

PM Modi New Year Plan 2026: साल 2025 अब विदा ले रहा है और दुनिया के कई हिस्सों में 2026 की पहली किरण के साथ जश्न का आगाज हो चुका है. जहां एक तरफ आम जनता नए साल के स्वागत के लिए पार्टियों और छुट्टियों की प्लानिंग में जुटी है, वहीं देश की राजनीति के धुरंधरों का शेड्यूल भी चर्चा में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, हर बड़े नेता का नए साल को लेकर अपना अलग अंदाज और योजना है. कोई इसे सादगी से बिता रहा है, तो कोई परिवार की खुशियों में शामिल होने के लिए शहर से दूर है.

यहां जानिए देश के इन दिग्गज नेताओं का न्यू ईयर प्लान...

दिल्ली में ही रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया साल किसी खास जश्न का मौका नहीं होता. वे अपनी कार्यशैली के मुताबिक इसे एक सामान्य कामकाजी दिन की तरह ही देखते हैं. फिलहाल के कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी दिल्ली में ही रहेंगे. अक्सर देखा गया है कि वे दीपावली जैसा बड़ा त्योहार तो सरहद पर सैनिकों के साथ मनाते हैं, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल पर उनका कोई विशेष सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रहता.

अमित शाह का अंडमान तक का सफर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं. साल के आखिरी दिन यानी आज वे कोलकाता में हैं. हालांकि 1 जनवरी के उनके कार्यक्रम की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2 जनवरी से उनका व्यस्त दौरा शुरू हो जाएगा. शाह 2 जनवरी को अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे. इसके ठीक अगले दिन यानी 3 जनवरी को वे गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक (Consultative Committee Meeting) की अध्यक्षता करेंगे.

योगी आदित्यनाथ: गोरखपुर में सादगी और सेवा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल का स्वागत अपने गृह जनपद गोरखपुर में करेंगे. सीएम योगी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल नहीं मनाते, क्योंकि वे भारतीय परंपराओं और तिथियों को प्राथमिकता देते हैं. नए साल की सुबह वे हमेशा की तरह गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ और अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की पूजा-अर्चना करेंगे. इसके अलावा उनके दिनचर्या में गौ-सेवा, जनता दर्शन और लोगों से मुलाकात शामिल रहेगी.

रणथंभौर में राहुल गांधी, भांजे की सगाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए यह नया साल पारिवारिक खुशियों से भरा है. वे राजस्थान के रणथंभौर स्थित शेरबाग रिसॉर्ट में समय बिता रहे हैं. दरअसल, राहुल वहां अपने भांजे रेहान वाड्रा की सगाई का जश्न मना रहे हैं. रेहान अपनी दोस्त अविवा बेग के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इस बेहद निजी कार्यक्रम में प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और अविवा के माता-पिता मौजूद हैं.

ममता बनर्जी कालीघाट में घर पर रहेंगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नए साल का कोई बड़ा प्लान सामने नहीं आया है. वे कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर ही समय बिताएंगी. उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि अभी तक कोई विशेष सार्वजनिक कार्यक्रम तय नहीं हुआ है और वे सादगी के साथ ही अपने घर पर मौजूद रहेंगी.

