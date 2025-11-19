विज्ञापन
विशेष लिंक

देश में कौन सबसे ज्यादा 25 साल तक रहा मुख्यमंत्री? टॉप 10 CM की लिस्ट में नीतीश 8वीं पायदान पर

Nitish Kumar Bihar CM: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी-जेडीयू की बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार गुरुवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. जानें मुख्यमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की लिस्ट में नीतीश कुमार किस पायदान पर हैं...

Read Time: 2 mins
Share
देश में कौन सबसे ज्यादा 25 साल तक रहा मुख्यमंत्री? टॉप 10 CM की लिस्ट में नीतीश 8वीं पायदान पर
Nitish Kumar Bihar CM
नई दिल्ली:

बिहार में जेडीयू नेता नीतीश कुमार शुक्रवार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. वर्ष 2005 से वो लगातार बिहार के सीएम पद की कमान संभाले हुए हैं. बिहार में चुनाव दर चुनाव आते गए, गठबंधन बदलते गए, लेकिन नीतीश 20 सालों से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज हैं. नीतीश कुमार को बुधवार एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया. इससे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी और राजद की अगुवाई वाले अलग-अलग गठबंधन दलों की सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पद संभाला है. बीच में सिर्फ मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच जीतन राम मांझी सीएम पद पर रहे. 

देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री

  1. पवन कुमार चामलिंग(सिक्किम) - 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 - 24 साल 165 दिन
  2. नवीन पटनायक (ओडिशा) - 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 - 24 साल 99 दिन
  3. ज्योति बसु (बंगाल)-  21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 - 23 साल 137 दिन
  4. गेंगोंग अपांग (अरुणाचल) - 18 जनवरी 1980 से 19 जनवरी 1999 - 22 साल 250 दिन
  5. लाल थनहावला (मिजोरम) - 1984 से 1998 के बीच कई बार - 22 साल 60 दिन
  6. वीरभद्र सिंह (हिमाचल) - 1983 से 2017 के बीच- 21 साल 13 दिन
  7. माणिक सरकार (त्रिपुरा) - मार्च 1998 से 2018- 19 साल 363 दिन
  8. नीतीश कुमार (बिहार) - मार्च 2000 से अब तक- 19 साल 93 दिन
  9. एम. करुणानिधि (तमिलनाडु) - जनवरी 1989 से मई 2011-18 साल 362 दिन
  10.  प्रकाश सिंह बादल (पंजाब)-मार्च 1970 से मार्च 1977 के बीच - 18 साल 250 दिन

बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम

बिहार सीएम : अवधि

नीतीश कुमार : 6485 दिन
श्री कृष्ण सिंह : 3199 दिन
राबड़ी देवी : 2746 दिन
लालू यादव : 2693 दिन
जगन्नाथ मिश्रा: 2006
केबी सहाय: 1250 दिन
बिंदेश्वरी दुबे: 1068 दिन
बिनोदानंद झा: 956 दिन
कर्पूरी ठाकुर : 828 दिन

(19 नवंबर 2025 तक के आंकड़े) स्रोत- बिहार विधानसभा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nitish Kumar, Bihar News, Longest Serving Chief Minister Of India, Longest Serving CM
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com