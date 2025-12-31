प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम चर्चा कार्यक्रम "परीक्षा पे चर्चा" के नए संस्करण ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है. 30 दिसम्बर 2025 तक कार्यक्रम को लेकर देश भर से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की तरफ से तीन करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक दर्ज किए जा चुके हैं. शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है.

शिक्षा मंत्रालय ने कहा, "यह अभूतपूर्व प्रतिक्रिया कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को संबोधित करने तथा परीक्षाओं के प्रति सकारात्मक और आत्मविश्वासी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में इसकी सफलता को दर्शाती है. भागीदारी का यह विशाल स्तर 'परीक्षा पे चर्चा' को एक सच्चे जन आंदोलन के रूप में उभरने को दर्शाती है, जो देशभर के शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच गहरा प्रभाव छोड़ रहा है".

1 दिसंबर से जारी है पंजीकरण प्रक्रिया

My Gov पोर्टल पर 1 दिसंबर 2025 से 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित 'परीक्षा पे चर्चा' का अगला संस्करण जनवरी में आयोजित होगा.

इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के करोड़ों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के शामिल होने की उम्मीद है जो परीक्षा के तनाव पर चर्चा करने और परीक्षाओं को उत्सव और जीवन का एक अभिन्न अंग मानने के लिए पीएम मोदी के साथ जुड़ेंगे.

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, उनके शिक्षक और अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं.

अगस्त में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित

नए संस्करण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के चयन के लिए https://innovateindia1.mygov.in/ पर 1 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक एक ऑनलाइन एमसीक्‍यू-आधारित प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है.

परीक्षा पे चर्चा का आठवां संस्करण 10 फरवरी 2025 को प्रसारित किया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल "परीक्षा पे चर्चा" ('Pariksha Pe Charcha') को "एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण" (“Most people registered on a Citizen Engagement Platform in one month”) के लिए इस साल अगस्त में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

21 करोड़ दर्शकों ने टीवी पर देखा कार्यक्रम

यह सम्मान MyGov प्लेटफार्म पर आयोजित "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान हुए 3.53 करोड़ पंजीकरणों की वजह से दिया गया. इसमें 153 देशों के शिक्षकों और 149 देशों के अभिभावकों की भागीदारी के साथ एक उल्लेखनीय गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

आठवें संस्करण में सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर कुल 21 करोड़ से ज्‍यादा दर्शकों ने टीवी पर देखा था.

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्‍या में असाधारण वृद्धि देखी गई है. 2018 के पहले संस्करण में केवल 22,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, लेकिन 2025 के आठवें संस्करण में संख्या 3.53 करोड़ पंजीकरणों तक पहुंच गई, जो स्पष्ट रूप से इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है.