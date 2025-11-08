दिल्ली एयरपोर्ट पर 700 विमानों की रफ्तार थमी, यात्रियों ने NDTV को सुनाई आपबीती

दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC में आई तकनीकी खराबी के चलते लगभग 24 घंटे से ज्यादा समय तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. लगभग 700-800 फ्लाइट लेट हुई है. जानकारी के मुताबिक बीते रोज दोपहर 3 बजे जो ATC में तकनीकी खराबी आई थी. उसके सही होने के बारे में आज रात में करीब 9 बजे नागर विमानन मंत्रालय ने जानकारी दी कि ATC में आई तकनीकी खराबी को सुलझा लिया गया है और जल्द ही फ्लाइट डिले वाली स्थिति सामान्य हो सकती है.

ATC में आई थी खराबी

एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) एक महत्वपूर्ण सेवा है जो विमानों के टेक-ऑफ, लैंडिंग, हवा में मार्गदर्शन और अन्य विमानों से उचित दूरी बनाए रखने का काम करती है. यह सेवा विमानों को खराब मौसम की जानकारी समेत अन्य तमाम आवश्यक निर्देश भी देती है, ताकि विमान बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकें.

बीते रोज गुरुवार शाम से आई तकनीकी खराबी के कारण एयर कंट्रोलर्स को उड़ानों का शेड्यूल प्राप्त नहीं हो पा रहा था. इस वजह से, ATC के AMSS (Air Traffic Management System) को मैन्युअल रूप से संचालित करना पड़ रहा था, जिसके कारण उड़ानें विलंबित हुईं.

'10 बजे तक लगातार सभी टर्मिनल के चक्कर लगा चुके..'

फ्लाइट में देरी होने या विलंब के बाद उड़ान रद्द होने की वजह से जिन यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, NDTV ने IGI एयरपोर्ट पर उनसे बातचीत की. ऐसी ही एक यात्री, निशा प्रसाद, जिन्हें इंडिगो की उड़ान से दिल्ली से मुंबई जाना था, उन्होंने बताया कि उनकी रात 10:15 बजे की फ्लाइट पहले रात 1 बजे तक विलंबित हुई और फिर रद्द हो गई. उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि जब वे एयरपोर्ट पहुंची तब उन्हें रद्दीकरण के बारे में पता चला और वे बस भटक रहे हैं. अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, उन्हें अब पहले दिल्ली से जयपुर और फिर जयपुर से मुंबई के लिए सफर करना पड़ेगा. उन्होंने यह भी बताया कि वे सुबह 8:30 बजे से रात 10 बजे तक लगातार सभी टर्मिनल के चक्कर लगा चुके हैं.

मल्लिकार्जुन यादव और उनके साथी जिन्हें दिल्ली से हैदराबाद जाना था. लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गयी और अब दूसरी फ्लाइट जाना पड़ेगा. मल्लिकार्जुन और उनके साथी ने बताया कि सुबह 4:45 की फ्लाइट थी और अभी रात में 8 बजे मेसेज आया कि फ्लाइट कैंसिल हो गयी है. हमें करोल बाग से एयरपोर्ट पहुंचे तब ये कैंसिल वाली जानकारी मिली. हमारे 5 घंटे बर्बाद हो गए. अब दूसरी फ्लाइट सुबह 10 बजे की है जो हमें गोवा दोपहर में 12 बजे पहुंचाएगी और फिर दोपहर में वहां से फ्लाइट से हैदराबाद जाएंगे. अभी बोर्डिंग पास भी नहीं दे रहे.

मीणा, जो जयपुर से दिल्ली आए थे और दिल्ली से इनकी फ्लाइट चेन्नई की थी. लेकिन वो फ्लाइट छूट गयी. क्योंकि जयपुर से आने वाली फ्लाइट देर से उड़ी और देर से पहुंची. देरी के बारे में जानकारी नहीं दी गयी थी. अब रात में 2 बजे की फ्लाइट है पहले दोपहर में 2 बजे की थी वो छूट गयी थी हमारे साथ 4 लोग और हैं जिन्हें चेन्नई जाना है.