दिल्ली-NCR में कोहरे का कहर, वंदे भारत, प्रयागराज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लेट, देखें पूरी लिस्ट

घने कोहरे की चादर में लिपटे दिल्‍ली एनसीआर में स्थिति ये है कि 100 दूर देख पाना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में सड़कों पर जहां गाडि़यां रेंग रही हैं, वहीं, विमानों और ट्रेनों के पहिये भी थम गए हैं. दिल्ली एनसीआर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटने से 22 से ज्‍यादा ट्रेनों अपने निर्धारित समय से कई-कई घंटे देरी से चल रही हैं. दिल्‍ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के करीब भी काफी घना कोहरा है, जिससे विमानों को टेकऑफ और लैंड कराने में परेशानी हो रही है. फ्लाइटराडार 24 के अनुसार, दिल्‍ली एयरपोर्ट पर अभी 35 से अधिक उड़ान निर्धारित समय से लेट हैं.



अब तक ये ट्रेनें हैं, लेट

19272 हरिद्वार भावनगर एक्सप्रेस- 1 घंटे 7 मिनट लेट

12417 प्रयागराज एक्सप्रेस- 4 घंटे 4 मिनट लेट

12427 रीवा आनन्द विहार एक्सप्रेस- 3 घंटे 57 मिनट लेट

22435 नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस- 8 घंटे 52 मिनट लेट

11841 गीता जयंती एक्सप्रेस- 1 घंटा 40 मिनट लेट

14241 नौचंदी एक्सप्रेस- करीब 5 घंटे लेट

13257 आनंद विहार टर्मिनस जनसाधारण एक्सप्रेस- करीब 12 घंटे लेट

12557 सप्त क्रांति एक्सप्रेस- करीब 45 मिनट लेट

12429 न्यू दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस- करीब 45 मिनट लिए

12229 लखनऊ मेल- करीब 55 मिनट लेट

14207 पद्मावत एक्सप्रेस- करीब 4 घंटे लेट

12225 कैफियत एक्सप्रेस- करीब 4 घंटे

22581 न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस- करीब 2 घंटे लेट

12309 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस- करीब 3 घंटे लेट

12559 शिव गंगा एक्सप्रेस- करीब ढाई घंटे लेट

14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस- 3 घंटे 41 मिनट लेट

IGI एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, कई फ्लाइट्स लेट

कोहरे के बाद कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर बुधवार रात तक 24 उड़ानों को रद्द किया गया था. आज भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के आसपास घना कोहरा छाया हुआ है. विजिबिलिटी काफी कम है. ऐसे में आज भी कई उड़ानों के रद्द होने की आशंका है. फ्लाइटराडार 24 के अनुसार, अभी 35 से अधिक उड़ान दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्धारित समय से देरी से उड़ रही हैं.

दिल्‍ली में अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम?

दिल्‍ली में आज भी कोहरे की मोटी चादर छाई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. इस बीच ही प्रदूषण का गंभीर स्‍तर लोगों पर डबल अटैक कर रहा है. प्रदूषण से दिल्‍ली-एनसीआर के लोगों को आखिर राहत कब मिलेगी? दिल्ली के वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, दिल्‍ली वालों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं. अगले छह दिनों तक वायु गुणवत्ता के इन दोनों श्रेणियों में से किसी एक में रहने की संभावना है. इसके बाद ही वायु प्रदूषण में कोई सुधार होने की उम्‍मीद है.