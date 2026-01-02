बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे ड्रग तस्करों का प्लान फेल, एयरपोर्ट पर एक्स-रे जांच में पकड़ी गई ₹20.95 करोड़ की कोकीन

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. कस्टम्स के अधिकारियों ने करीब 21 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर दोनों यात्रियों पर शक हुआ था. ये यात्री 31 दिसंबर 2025 को बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे. एक यात्री इंडिगो की फ्लाइट से, जबकि दूसरा एयर इंडिया की फ्लाइट से टर्मिनल-3 पर उतरा था.

दोनों यात्रियों को ग्रीन चैनल पर रोका गया और उनके सामान की एक्स-रे जांच की गई. जांच के दौरान उनके दो काले ट्रॉली बैग में रखे काले पॉलिथीन पैकेट मिले. इन पैकेट्स को खोलने पर सफेद रंग का मादक पदार्थ बरामद हुआ, जो जांच में कोकीन पाया गया. बरामद कोकीन का कुल वजन करीब 2 किलो 95 ग्राम है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20.95 करोड़ रुपये आंकी गई है.

इसके बाद कस्टम्स अधिकारियों ने दोनों यात्रियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया. कस्टम्स के अनुसार, यह मामला NDPS एक्ट की धारा 8, 20, 23 और 29 के तहत दर्ज किया गया है. कोकीन और उसे छिपाने में इस्तेमाल किया गया सामान भी जब्त कर लिया गया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है.