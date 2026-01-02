विज्ञापन
विशेष लिंक

बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे ड्रग तस्करों का प्लान फेल, एयरपोर्ट पर एक्स-रे जांच में पकड़ी गई ₹20.95 करोड़ की कोकीन

दिल्ली एयरपोर्ट पर बरामद कोकीन का कुल वजन करीब 2 किलो 95 ग्राम है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20.95 करोड़ रुपये आंकी गई है.

Read Time: 2 mins
Share
बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे ड्रग तस्करों का प्लान फेल, एयरपोर्ट पर एक्स-रे जांच में पकड़ी गई ₹20.95 करोड़ की कोकीन
नई दिल्ली:

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. कस्टम्स के अधिकारियों ने करीब 21 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, एपीआईएस प्रोफाइलिंग के आधार पर दोनों यात्रियों पर शक हुआ था. ये यात्री 31 दिसंबर 2025 को बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे. एक यात्री इंडिगो की फ्लाइट से, जबकि दूसरा एयर इंडिया की फ्लाइट से टर्मिनल-3 पर उतरा था.

दोनों यात्रियों को ग्रीन चैनल पर रोका गया और उनके सामान की एक्स-रे जांच की गई. जांच के दौरान उनके दो काले ट्रॉली बैग में रखे काले पॉलिथीन पैकेट मिले. इन पैकेट्स को खोलने पर सफेद रंग का मादक पदार्थ बरामद हुआ, जो जांच में कोकीन पाया गया. बरामद कोकीन का कुल वजन करीब 2 किलो 95 ग्राम है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20.95 करोड़ रुपये आंकी गई है.

इसके बाद कस्टम्स अधिकारियों ने दोनों यात्रियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया. कस्टम्स के अनुसार, यह मामला NDPS एक्ट की धारा 8, 20, 23 और 29 के तहत दर्ज किया गया है. कोकीन और उसे छिपाने में इस्तेमाल किया गया सामान भी जब्त कर लिया गया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi IGI Airport, Cocaine Seized, Cocaine Seized In Delhi, Delhi News, Delhi Airport News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com