खो गया यह जहां, खो गया यह रस्ता... ओह गजब! दिल्ली में यह क्या हुआ?

- दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई, जिससे सड़कें और रास्ते गायब हो गए.
- कोहरे के चलते 110 ट्रेनें और 224 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं. एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी.
- मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कोहरे की आशंका जताई है, साथ ही लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है.
Delhi fog 2025: 'खो गया यह जहां, खो गया यह रस्ता...' बॉलीवुड का ये मशहूर गाना दिल्ली-एनसीआर में सही साबित हुआ. दिल्ली-एनसीआर में सोमवार की सुबह का नजारा ऐसा था कि लोग सचमुच रास्ता भूल गए. कोहरा इतना ज्यादा घना था कि यह समझना मुश्किल हो गया कि यह कोहरा है या अंधेरा.
विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जिससे सड़कें गायब सी लग रही थीं और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं. इस कोहरे ने न सिर्फ ट्रैफिक को प्रभावित किया बल्कि हवाई और रेल सेवाओं को भी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया.
कोहरे का असर: ट्रेनें और फ्लाइट्स लेट
विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण 110 ट्रेनें और 224 फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें और अतिरिक्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है.
मौसम विभाग का पूर्वानुमान
आईएमडी के अनुसार, 29 दिसंबर को ‘वेरी डेंस फॉग' का अलर्ट जारी किया गया था. 30 दिसंबर को ‘डेंस फॉग' और 31 दिसंबर को ‘मॉडरेट फॉग' रहेगा. 1 जनवरी को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं और तापमान 21 डिग्री अधिकतम तथा 10 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है. 2 और 3 जनवरी को भी सुबह मध्यम कोहरे की संभावना है. विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि अनावश्यक बाहर न निकलें और मास्क का प्रयोग करें.
#WATCH | Delhi | Visibility in the national capital is affected as a layer of dense fog engulfs the city.— ANI (@ANI) December 29, 2025
(Visuals from Dhaula Kuan) pic.twitter.com/d5LVjVKx7v
फ्लाइट्स पर कोहरे का कहर
दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ गया है. एयर इंडिया एक्सप्रेस की गोवा-दिल्ली फ्लाइट विजिबिलिटी कम होने के चलते अहमदाबाद डायवर्ट कर दी गई. IGI एयरपोर्ट पर अब तक 128 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और 8 फ्लाइट्स डायवर्ट की गई हैं. यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.
#WATCH | Delhi: Visibility in the national capital is affected as a layer of toxic smog engulfs the city. CPCB claims that the AQI in the area is at '459', categorised as 'Severe'.— ANI (@ANI) December 29, 2025
(Visuals from North Avenue) pic.twitter.com/jeZfLvsYiM
दिल्ली में AQI गंभीर स्तर पर
कोहरे के साथ-साथ दिल्ली में प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. CPCB के अनुसार, AQI 459 दर्ज किया गया है, जो ‘गंभीर' श्रेणी में आता है. यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए.
#WATCH | Rehearsal for the 2026 Republic Day parade underway at Kartavya Path in Delhi pic.twitter.com/ImspHdV99v— ANI (@ANI) December 29, 2025
#WATCH | Uttar Pradesh | Visibility in Noida is affected as a layer of fog engulfs the city.
Visuals from Noida Sector 115 pic.twitter.com/2HCuzXRa60
