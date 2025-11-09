AQI अब भी 'बहुत ख़राब', फिर भी GRAP का Stage-3 टला... जानिए क्या है वजह?

दिल्ली की हवा में रविवार को मामूली राहत देखने को मिली. सुबह 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी के ऊपरी स्तर पर पहुंचा प्रदूषण स्तर दिनभर में थोड़ा सुधरा. सुबह 10 बजे राजधानी का औसत AQI 391 था, जो शाम 4 बजे घटकर 370 और 5 बजे 365 पर आ गया.

मीटिंग के बाद आया बयान

वायु गुणवत्ता की इस गिरावट पर Commission for Air Quality Management (CAQM) की उप-समिति ने आज शाम 4 बजे समीक्षा बैठक की. समिति ने IMD और IITM द्वारा जारी मौसम और प्रदूषण के ताज़ा पूर्वानुमान का अध्ययन किया. बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार का रुझान जारी है और आने वाले दिनों में AQI 'Very Poor' श्रेणी में ही रहने की संभावना है.

ऐसे में GRAP का तीसरा चरण (Stage-III) फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा. CAQM उप-समिति ने कहा, 'वर्तमान में GRAP के चरण-I और चरण-II के तहत लागू उपाय जारी रहेंगे। स्थिति पर करीबी नज़र रखी जा रही है.'

कब-कब लागू होता है GRAP 3

आपको बता दें कि GRAP का Stage-III तभी लागू किया जाता है जब AQI 'Severe' (401 से ऊपर) स्तर तक पहुंच जाए. इसमें निर्माण कार्यों, ट्रकों के प्रवेश और औद्योगिक इकाइयों पर सख्त पाबंदियां लगती हैं. लेकिन इतना तो साफ है अभी भी हवा 'बहुत खराब' की श्रेणी में चल रही है. जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है. ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक हवा सुधरने का इंतज़ार किया जाएगा?