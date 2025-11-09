विज्ञापन
विशेष लिंक

AQI अब भी 'बहुत ख़राब', फिर भी GRAP का Stage-3 टला... जानिए क्या है वजह?

GRAP का Stage-III तभी लागू किया जाता है जब AQI 'Severe' (401 से ऊपर) स्तर तक पहुंच जाए. इसमें निर्माण कार्यों, ट्रकों के प्रवेश और औद्योगिक इकाइयों पर सख्त पाबंदियां लगती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
AQI अब भी 'बहुत ख़राब', फिर भी GRAP का Stage-3 टला... जानिए क्या है वजह?
  • दिल्ली की हवा में रविवार को सुबह बहुत खराब स्तर का प्रदूषण था, जो दिनभर में थोड़ा कम हुआ.
  • सुबह दस बजे राजधानी का औसत AQI 391 था, जो शाम पांच बजे तक घटकर 365 पर आ गया.
  • CAQM की उप-समिति ने शाम चार बजे समीक्षा बैठक कर मौसम और प्रदूषण के ताजा पूर्वानुमान का अध्ययन किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

दिल्ली की हवा में रविवार को मामूली राहत देखने को मिली. सुबह 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी के ऊपरी स्तर पर पहुंचा प्रदूषण स्तर दिनभर में थोड़ा सुधरा. सुबह 10 बजे राजधानी का औसत AQI 391 था, जो शाम 4 बजे घटकर 370 और 5 बजे 365 पर आ गया. 

मीटिंग के बाद आया बयान 

वायु गुणवत्ता की इस गिरावट पर Commission for Air Quality Management (CAQM) की उप-समिति ने आज शाम 4 बजे समीक्षा बैठक की. समिति ने IMD और IITM द्वारा जारी मौसम और प्रदूषण के ताज़ा पूर्वानुमान का अध्ययन किया. बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार का रुझान जारी है और आने वाले दिनों में AQI 'Very Poor' श्रेणी में ही रहने की संभावना है.

ऐसे में GRAP का तीसरा चरण (Stage-III) फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा. CAQM उप-समिति ने कहा, 'वर्तमान में GRAP के चरण-I और चरण-II के तहत लागू उपाय जारी रहेंगे। स्थिति पर करीबी नज़र रखी जा रही है.' 

कब-कब लागू होता है GRAP 3 

आपको बता दें कि GRAP का Stage-III तभी लागू किया जाता है जब AQI 'Severe' (401 से ऊपर) स्तर तक पहुंच जाए. इसमें निर्माण कार्यों, ट्रकों के प्रवेश और औद्योगिक इकाइयों पर सख्त पाबंदियां लगती हैं. लेकिन इतना तो साफ है अभी भी हवा 'बहुत खराब' की श्रेणी में चल रही है. जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है. ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक हवा सुधरने का इंतज़ार किया जाएगा?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi AQI Today, Delhi AQI Level Today, Delhi AQI Latest News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now