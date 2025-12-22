Breaking LIVE Updates: तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने सोमवार यानी आज अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं. हुमायूं कबीर ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था, "मैं 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा करूंगा. मेरी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करेगी. मैंने इस मुद्दे पर ओवैसी साहब से पहले ही बात कर ली है. उन्होंने मुझे आगे की बातचीत के लिए हैदराबाद आने को कहा है."

Breaking LIVE Updates: