Dec 22, 2025
Breaking LIVE Updates: तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने सोमवार यानी आज अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं. हुमायूं कबीर ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था, "मैं 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा करूंगा. मेरी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करेगी. मैंने इस मुद्दे पर ओवैसी साहब से पहले ही बात कर ली है. उन्होंने मुझे आगे की बातचीत के लिए हैदराबाद आने को कहा है."
Breaking LIVE Updates:
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज करेंगे मुलाकात
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की और उन्हें उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी।