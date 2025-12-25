विज्ञापन
दिल्ली में मौसम का 'क्रिसमस गिफ्ट', 116 AQI और धूप ने भी दिया सरप्राइस

दिल्ली में क्रिसमस पर मौसम ने तोहफा दिया. गुनगुनी धूप और तेज हवाओं से प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ और AQI 220 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में है. मंगलवार को AQI 412 यानी ‘गंभीर’ श्रेणी में था. आनंद विहार में AQI 308 रहा.

  • दिल्ली में क्रिसमस के दिन धूप और तेज हवाओं ने वायु गुणवत्ता में सुधार किया.
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 220 रहा, सबसे कम AQI लोधी रोड इलाके का रहा.
  • प्रदूषण कम होने के साथ ही धूप ने सप्राइस दिया. क्रिसमस के दिन सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर में अच्छी धूप खिली.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Delhi Pollution Update: दिल्ली वासियों को क्रिसमस पर मौसम का तोहफा मिला है. राजधानी में गुनगुनी धूप और तेज हवाओं ने प्रदूषण के स्तर को कम कर दिया, जिससे लोगों को राहत मिली. गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार देखा गया और लोग खुले आसमान के नीचे सुकून भरी धूप का आनंद लेते नजर आए. लोधी रोड इलाके में एक्यूआई 116 तक पहुंच गया.

प्रदूषण में मिली थोड़ी राहत

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI 220 दर्ज किया गया, जो ‘खराब' श्रेणी में आता है. हालांकि, यह मंगलवार की तुलना में काफी बेहतर है, जब AQI 412 तक पहुंच गया था और ‘गंभीर' श्रेणी में था. एक्यूआई में 200 अंकों की गिरावट दिल्ली वासियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. 

कहां कितना रहा AQI? 

दिल्ली के 29 निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता ‘खराब' श्रेणी में रही. आनंद विहार में AQI 308 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब' श्रेणी में है. बाकी केंद्रों पर स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही और कई जगहों पर ‘मध्यम' श्रेणी में सुधार देखा गया.

सुशासन दिवस पर पीएम मोदी के साथ सभी नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान काफी अच्छी धूप खिली रही.

मौसम ने दी मदद

CPCB के मुताबिक, तेज हवाओं ने प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाई है. 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने धूल और धुएं को फैलाकर हवा को साफ किया. इसी कारण कोहरे में भी कमी देखने को मिली है.

सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पर सुबह 11 बजे तक आए डेटा के अनुसार, कुछ इलाकों में एक्यूआई 116 से 150 के बीच रहा, जो लोगों के लिए काफी राहत की खबर हैं.  

यहां देखें लिस्ट...

तापमान और आर्द्रता का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री कम है. अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सापेक्षिक आर्द्रता 63 प्रतिशत दर्ज की गई.

कितने दिन रहेगी राहत?

विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार अस्थायी है. आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता फिर से खराब हो सकती है. इसलिए लोगों को सतर्क रहने और प्रदूषण से बचाव के उपाय जारी रखने की सलाह दी गई है.

Delhi AQI Update, Delhi Pollution Level Today, Christmas Weather Delhi, Delhi Air Quality Improvement, Delhi Weather Forecast
