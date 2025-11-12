दिल्ली में स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम का ऐलान पर प्रदूषण बेकाबू, AQI 400 पार, जानें नोएडा से गुरुग्राम तक हाल

Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रैप 3 भले ही लागू कर दिया गया हो, लेकिन हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं. दिल्ली में औसत एक्यूआई बुधवार को 413 तक पहुंच गया. जबकि ग्रैप 3 के तहत क्लास 5 तक स्कूल बंद करने, वर्क फ्रॉम होम की सलाह और कंस्ट्रक्शन बैन जैसे निर्णय ले लिए गए हैं. नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर 414 और ग्रेटर नोएडा में पॉल्यूशन लेवल 398 तक पहुंच गया है. गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर 365 पर है.
दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता ग्राफ
12 नवंबर-413
11 नवंबर- 428
10 नवंबर-362
9 नवंबर-370
(सुबह 6 बजे का हाल)
दिल्ली के इलाकों का हाल
अलीपुर दिल्ली- 430
शादीपुर दिल्ली-391
द्वारका दिल्ली-210
आईटीओ दिल्ली-434
सीरीफोर्ट दिल्ली-437
मंदिर मार्ग दिल्ली-417
आरके पुरम दिल्ली-441
पंजाबी बाग दिल्ली-443
आया नगर दिल्ली-401
लोधी रोड दिल्ली-401
ग्रैप 3 के तहत क्या पाबंदी
गैर जरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर बैन
अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लगाने का प्रावधान
सीमेंट, बालू जैसे जोखिम वाले सामानों की आवाजाही पर रोक
क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई का आदेश
स्टोन क्रशर और खनन जैसे कार्यों पर रोक लगी
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लगी रोक
कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह
