दिल्ली में स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम का ऐलान पर प्रदूषण बेकाबू, AQI 400 पार, जानें नोएडा से गुरुग्राम तक हाल

Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रैप 3 भले ही लागू कर दिया गया हो, लेकिन हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं. दिल्ली में औसत एक्यूआई बुधवार को 413 तक पहुंच गया. जबकि ग्रैप 3 के तहत क्लास 5 तक स्कूल बंद करने, वर्क फ्रॉम होम की सलाह और कंस्ट्रक्शन बैन जैसे निर्णय ले लिए गए हैं. नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर 414 और ग्रेटर नोएडा में पॉल्यूशन लेवल 398 तक पहुंच गया है. गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर 365 पर है.

दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता ग्राफ

12 नवंबर-413

11 नवंबर- 428

10 नवंबर-362

9 नवंबर-370

(सुबह 6 बजे का हाल)

air pollution

दिल्ली के इलाकों का हाल

अलीपुर दिल्ली- 430

शादीपुर दिल्ली-391

द्वारका दिल्ली-210

आईटीओ दिल्ली-434

सीरीफोर्ट दिल्ली-437

मंदिर मार्ग दिल्ली-417

आरके पुरम दिल्ली-441

पंजाबी बाग दिल्ली-443

आया नगर दिल्ली-401

लोधी रोड दिल्ली-401

ग्रैप 3 के तहत क्या पाबंदी

गैर जरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर बैन

अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लगाने का प्रावधान

सीमेंट, बालू जैसे जोखिम वाले सामानों की आवाजाही पर रोक

क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई का आदेश

स्टोन क्रशर और खनन जैसे कार्यों पर रोक लगी

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लगी रोक

कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह