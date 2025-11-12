NCR में भी सरकारी ऑफिस का टाइम बदलेगा! नोएडा-गाजियाबाद में इमरजेंसी जैसे हालात, मेट्रो फेरे बढ़ेंगे

Air Pollution: दिल्ली से लेकर नोएडा गाजियाबाद तक वायु प्रदूषण से इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं. एनसीआर के ज्यादातर बड़े शहरों में एक्यूआई लेवल 400 के पार बना हुआ है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में भी राहत के संकेत नहीं हैं. हालांकि ग्रैप 3 के तहत आने वाले दिनों में कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं. वर्क फ्रॉम होम की सलाह और छोटे बच्चों के स्कूल बंद करने के बाद सरकारी ऑफिसों की टाइमिंग में भी बदलाव हो सकता है. पुराने वाहनों और कंस्ट्रक्शन को लेकर भी सख्ती की जा सकती है. दिल्ली में सरकारी कार्यालयों का टाइम पहले ही बदला जा चुका है. अन्य शहरों में भी ऐसा फैसला हो सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण संकट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में GRAP 3 लागू कर दिया है. इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर इलाके में 9 सूत्रीय कार्ययोजना (9 point action plan) लागू हो गया है. हवाओं की गति मंद पड़ने और वातावरण अनुकूल न होने के कारण दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण के हालात सुधरने के संकेत भी नहीं हैं.

इन बड़े कदमों का ऐलान

एनसीआर में धूल फैलाने वाली और वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों रोक बोरिंग और ड्रिलिंग समेत खुदाई और भराई के लिए मिट्टी खोदने का काम नहीं होगा मिट्टी, सीमेंट या बालू का ढेर लगाने का काम नहीं होगा, तोड़फोड़ से जुड़ा काम नहीं सीवर और पानी की लाइन, जल निकासी और बिजली के केबल के लिए खुदाई पर रोक ईंट, चिनाई और आरएमसी बैचिंग प्लांट का संचालन नहीं होगा बड़े वेल्डिंग और गैस कटिंग पर बैन, छोटे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग के कामों की मंजूरी होगी सीमेंट, प्लास्टर, मामूली आंतरिक मरम्मत और रखरखाव को छोड़कर टाइल, पत्थरों और फर्श सामग्री की कटाई-घिसाई पर रोक, छोटे मोटे मरम्मत-रखरखाव को छोड़कर सड़क निर्माण गतिविधि और मरम्मत के बड़े कार्यों पर रोक सीमेंट, राख, ईंटें, रेत, मौरंग, कंकड़, छोटे पत्थर जैसी सामानों की लोडिंग, अनलोडिंग पर रोक कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही तोड़ फोड़ वाले कचरे का को भी इधर उधर नहीं ले जाया जाएगा

पुराने वाहनों पर सख्ती

दिल्ली, नोएडा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में बीएस 4 पेट्रोल और बीएस 5 डीजल एलएमवी वाहनों पर रोक के साथ सघन चेकिंग

दिल्ली में बीएस-4 मानकों या उससे नीचे के दिल्ली नंबर के डीजल वाहनों कठोर बैन

दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV डीजल वाहन को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगी

एनसीआर में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित होंगी

गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे जिलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में क्लास

सरकारी ऑफिस टाइम में बदलाव संभव

दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में सरकारी ऑफिस और नगर निकाय के ऑफिस टाइम में अंतर होगा राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में ऑफिस और नगर निकायों के लिए समय में अंतर करने का फैसला होगा केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में ऑफिस के समय में बदलाव करने का फैसला ले सकती है

कार पूलिंग, वर्क फ्रॉम होम की सलाह