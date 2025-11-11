विज्ञापन
दिल्ली NCR में GRAP-3 लागू, वर्क फ्रॉम होम और क्या स्कूल होंगे बंद, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद

Air Pollution in Delhi: दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद में GRAP-3 लागू कर दिया गया है. वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बाद ये फैसला लिया गया है.

Air Pollution Delhi
नई दिल्ली:

GRAP 3 Air Pollution in Delhi: दिल्ली NCR में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच GRAP 3 लागू कर दिया गया है. इसके बाद कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद किया जा सकता है. साथ ही कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम में काम करने को कहा जा सकता है. दिल्ली में आनंद विहार, पालम से लेकर लाल किले चांदनी चौक तक एक्यूआई लेवल 400 के ऊपर था. इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया है. 

ग्रैप 3 में क्या क्या रोक लगेगी

ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक
सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर रोक लग जाएगी
बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लग जाएगी
क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत
स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगेगी
इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर लग जाएगी रोक
कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह

Delhi NCR Grap 3, Grap 3 Restrictions, What Is GRAP 3, Delhi Air Pollution
