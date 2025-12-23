विज्ञापन
राशिद खान की जान को खतरा? बुलेटप्रूफ कार के बिना नहीं चलते एक पग! पीटरसन के साथ किए हैरतअंगेज खुलासे

अफगानिस्तान में राशिद के लिए कार विलासिता या प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं है. बल्कि यह व्यक्तिगत सुरक्षा का एक मूलभूत साधन है. क्योंकि वहां अस्थिरता लगातार बनी रहती है. जोखिम की संभावनाएं ज्यादा हैं.

राशिद खान की जान को खतरा? बुलेटप्रूफ कार के बिना नहीं चलते एक पग! पीटरसन के साथ किए हैरतअंगेज खुलासे
Rashid Khan and Kevin Pietersen
  • अफगानिस्तान क्रिकेटर राशिद खान ने कहा कि वे अपने देश की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते हैं.
  • राशिद खान के पास सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ कार है, जो अफगानिस्तान में आम और आवश्यक है.
  • राशिद खान ने बताया कि बुलेटप्रूफ कार उनके लिए विलासिता नहीं बल्कि सुरक्षा का एक जरूरी साधन है.
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर राशिद खान (Rashid Khan) ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है. उनका कहना है कि वह अपने देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं. हाल ही में 27 वर्षीय स्पिनर ने पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) के साथ खास बातचीत की है. जहां पीटरसन ने जब उनसे पुछा कि क्या वह काबुल की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं? इसपर उन्होंने जो जवाब दिया. उसे सुन हर कोई सन्न रह गया. राशिद ने कहा कि मैं अफगानिस्तान की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता हूं. मेरे पास बुलेटप्रूफ कार है. जिसे सुन एक पल के लिए पीटरसन भी चौंक गए.

दोनों दिग्गजों के बीच बातचीत के कुछ अंश

केविन पीटरसनः क्या आप काबुल की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं?

राशिद खान: मैं अफगानिस्तान की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता हूं. मेरे पास बुलेटप्रूफ कार है.

केविन पीटरसन: काबुल में आपके पास बुलेटप्रूफ कार क्यों है?

राशिद खान: यह सुरक्षा के लिहाज से है. आप गलत समय पर गलत जगह पर नहीं होना चाहते हैं. अफगानिस्तान में यह आम बात है. हर किसी के पास यह होता है.

प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं, राशिद का लिए बुलेटप्रूफ कार है मजबूरी

आपको बता दें कि अफगानिस्तान में राशिद के लिए कार विलासिता या प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं है. बल्कि यह व्यक्तिगत सुरक्षा का एक मूलभूत साधन है. क्योंकि वहां अस्थिरता लगातार बनी रहती है. जोखिम की संभावनाएं ज्यादा हैं.

अफगानिस्तान में नॉर्मल है बुलेट प्रूफ कार

केविन पीटरसन ने जिज्ञासा व्यक्त करते हुए आगे पुछा कि क्या उनकी कार को किसी खास तरीके से उनके लिए बनाया गया है? इसपर राशिद ने कहा अफगानिस्तान में बुलेट प्रूफ कार नॉर्मल बात है. वहां कई लोगों के पास ऐसी कारें हैं. कई लोग उसका इस्तेमाल करते हैं. बुलेट प्रूफ कार वहां नॉर्मल बात है.

