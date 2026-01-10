'एक दिन हिजाब पहनने वाली बनेगी भारत की PM', ओवैसी के बयान पर राजनीतिक बवाल, BJP ने कहा- बकवास

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 'एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी' वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी, शिवसेना सहित कई दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. राजस्थान की राजधानी जयपुर के हवा महल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति और किसी विशेष समुदाय पर आधारित राजनीति करने वालों के दिमाग में इस तरह की बकवास चलती रहेगी.

विधायक बालमुकुंद आचार्य ने ओवैसी के बयान पर कहा, "आप भारत की बात क्यों नहीं करते? लगता है आपके दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान ही है. जो लोग धर्म के आधार पर अपना देश चुनना चाहते थे, जो लोग शरिया कानून के आधार पर अपना देश चलाना चाहते थे, उन्होंने अपना फैसला लिया और जिन्ना को चुना. लेकिन आज भी जिन्ना का भूत यहां कुछ लोगों को सताता है, और बार-बार उभरता रहता है."

#WATCH | Jaipur | On AIMIM Chief Asaduddin Owaisi's statement, BJP MLA Balmukund Acharya says, "This kind of nonsense will continue to run through the minds of those who practice appeasement politics and politics based on a particular community... Why don't you talk about… pic.twitter.com/fZfcobNSjk — ANI (@ANI) January 10, 2026

वहीं भाजपा सांसद अनिल बोंदे ने ओवैसी के बयान को 'गैरजिम्मेदाराना' बताते हुए कहा कि हैदराबाद के सांसद आधा सच पेश कर रहे हैं. बोंदे ने दावा किया कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहतीं.

बोंदे ने ईरान में महिलाओं द्वारा हिजाब के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए दावा किया कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं चाहतीं क्योंकि कोई भी गुलामी पसंद नहीं करता.

प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है- शायना एनसी

वहीं शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है. ओवैसी पर तंज कसते हुए शायना एनसी ने कहा कि वह सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं. जिस तरह से वह देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी देश-विदेश में सराहना हो रही है.

भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी- ओवैसी

दरअसल एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है, जबकि पाकिस्तान का संविधान शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख ओवैसी ने 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'भारत का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, पाकिस्तान के संविधान की तरह नहीं जो शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है.'

उन्होंने कहा कि शायद वह इसे देखने के लिए जीवित न रहें, लेकिन भविष्य में ऐसा समय जरूर आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगी.

