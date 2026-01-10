विज्ञापन
विशेष लिंक

दिन में तारे देखने जैसी बात... ओवैसी के हिजाब वाली बेटी के पीएम बनने के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार

इमरान मसूद ने असदुद्दीन वैसी के बयान को लेकर कहा कि यह दिन में तारे देखने जैसी बातें हैं. आप ऐसी बातें क्‍यों कर रहे हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं दिखाई देती है.

Read Time: 3 mins
Share
दिन में तारे देखने जैसी बात... ओवैसी के हिजाब वाली बेटी के पीएम बनने के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार
  • एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है.
  • कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ओवैसी के बयान को दिन में तारे देखने जैसी असंभव बात बताया है.
  • शायना ने ओवैसी से कहा कि प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और पहले अपने सांसदों को जीतने दें.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदु्द्दीन ओवैसी के एक बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. ओवैसी ने गुरुवार को महाराष्‍ट्र के सोलापुर में कहा था कि एक दिन आएगा जब एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी. अब उनके इस बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तंज कसा है. उन्‍होंने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे 'दिन में तारे देखने जैसी बात' बताया और कहा कि वो ऐसी बातें क्‍यों कर रहे हैं, जो मुमकिन ही नहीं है.

इमरान मसूद ने ओवैसी के बयान को लेकर कहा कि यह दिन में तारे देखने जैसी बातें हैं. आप ऐसी बातें क्‍यों कर रहे हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं दिखाई देती है. उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, हिजाब पहनना या ना पहनना व्‍यक्तिगत मामला है.

पीएम पद की वैकेंसी नहीं है: शायना एनसी

उधर, इस मामले में शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने इस बात पर जोर दिया कि नेतृत्व, प्रदर्शन और लोकप्रिय जनादेश पर आधारित होना चाहिए, न कि जाति, धर्म या समुदाय पर. उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर भविष्य में किसी महिला प्रधानमंत्री का समर्थन किया जा सकता है.

साथ ही उन्‍होंने असदुद्दीन ओवैसी से कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है. पीएम मोदी की लोकप्रियता सभी को पता है. उन्‍होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए हा कि पहले अपने सांसदों को निर्वाचित होने दीजिए, फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखिए. साथ ही कहा कि किसी समय हम भी एक महिला प्रधानमंत्री चाहेंगे, लेकिन उनकी जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि उनके अच्छे कामों और भारत की जनता के जनसमर्थन के आधार पर.

ओवैसी ने अपने बयान में क्‍या कहा था?

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी महाराष्‍ट्र के नगर निगम चुनावों को लेकर लगातार चुनाव प्रचार में व्‍यस्‍त हैं. इस दौरान सोलापुर में उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान के संविधान में साफ लिखा है कि सिर्फ एक ही मजहब का व्यक्ति पाकिस्‍तान का प्रधानमंत्री बन सकता है. उन्‍होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसा संविधान दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक यहां प्रधानमंत्री, राष्‍ट्रपति, मुख्‍यमंत्री या मेयर बन सकता है. उन्‍होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का ख्‍वाब ये है कि एक दिन आएगा जब एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में गजब खेला, BJP के बाद शिवसेना शिंदे ने बीड में AIMIM से मिलाया हाथ

ये भी पढ़ें: ओवैसी ने फिर अलापा भेदभाव वाला राग, मुस्लिमों-दलितों के सहारे धुले नगरपालिका तक पहुंचने का दांव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asaduddin Owaisi, Imran Masood, Asaduddin Owaisi Statement, Muslim Woman PM Statement
Get App for Better Experience
Install Now