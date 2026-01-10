दिन में तारे देखने जैसी बात... ओवैसी के हिजाब वाली बेटी के पीएम बनने के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदु्द्दीन ओवैसी के एक बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. ओवैसी ने गुरुवार को महाराष्‍ट्र के सोलापुर में कहा था कि एक दिन आएगा जब एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी. अब उनके इस बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तंज कसा है. उन्‍होंने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे 'दिन में तारे देखने जैसी बात' बताया और कहा कि वो ऐसी बातें क्‍यों कर रहे हैं, जो मुमकिन ही नहीं है.

इमरान मसूद ने ओवैसी के बयान को लेकर कहा कि यह दिन में तारे देखने जैसी बातें हैं. आप ऐसी बातें क्‍यों कर रहे हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं दिखाई देती है. उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, हिजाब पहनना या ना पहनना व्‍यक्तिगत मामला है.

On AIMIM president Asaduddin Owaisi's statement, Congress leader, Imran Masood says, "He is talking about things that are impossible, like seeing stars during the day. Why is he talking about something that's simply not possible? Everyone has rights within a…

पीएम पद की वैकेंसी नहीं है: शायना एनसी

उधर, इस मामले में शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने इस बात पर जोर दिया कि नेतृत्व, प्रदर्शन और लोकप्रिय जनादेश पर आधारित होना चाहिए, न कि जाति, धर्म या समुदाय पर. उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर भविष्य में किसी महिला प्रधानमंत्री का समर्थन किया जा सकता है.

साथ ही उन्‍होंने असदुद्दीन ओवैसी से कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है. पीएम मोदी की लोकप्रियता सभी को पता है. उन्‍होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए हा कि पहले अपने सांसदों को निर्वाचित होने दीजिए, फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना देखिए. साथ ही कहा कि किसी समय हम भी एक महिला प्रधानमंत्री चाहेंगे, लेकिन उनकी जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि उनके अच्छे कामों और भारत की जनता के जनसमर्थन के आधार पर.

ओवैसी ने अपने बयान में क्‍या कहा था?

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी महाराष्‍ट्र के नगर निगम चुनावों को लेकर लगातार चुनाव प्रचार में व्‍यस्‍त हैं. इस दौरान सोलापुर में उन्‍होंने कहा कि पाकिस्‍तान के संविधान में साफ लिखा है कि सिर्फ एक ही मजहब का व्यक्ति पाकिस्‍तान का प्रधानमंत्री बन सकता है. उन्‍होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने ऐसा संविधान दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक यहां प्रधानमंत्री, राष्‍ट्रपति, मुख्‍यमंत्री या मेयर बन सकता है. उन्‍होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का ख्‍वाब ये है कि एक दिन आएगा जब एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी.

Solapur, Maharashtra | AIMIM president Asaduddin Owaisi yesterday said," The constitution of Pakistan clearly states that a person belonging to only one religion can become the Prime Minister of the country. Baba Sahib's constitution says that any citizen of India can…

