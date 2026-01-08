लंदन की इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं असदुद्दीन ओवैसी, इतनी हैं डिग्रियां

Asaduddin Owaisi Education Profile:Asaduddin Owaisi Education Profile: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने बयानों और राजनीतिक चर्चाओं की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. इन दिनों ओवैसी महाराष्ट्र में BMC चुनाव में पार्टी को उतारने और BJP के गठबंधन को लेकर चर्चा में हैं. ओवैसी सिर्फ राजनीतिक दांव-पेंच में ही नहीं पढ़ाई में भी काफी आगे रहे हैं. उन्होंने हैदराबाद के अलावा लंदन में भी पढ़ाई की है. आइए जानते हैं उनके पास किस यूनिवर्सिटी की डिग्री है और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है...

ओवैसी ने कहां से पढ़ाई की है

असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के निजाम कॉलेज से की. यहां से उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन पूरी की. यह कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय (Osmania University) से संबद्ध है और कला की पढ़ाई के लिए जाना जाता है. इसके बाद वे आगे की पढ़ाई करने लंदन चले गए.

लंदन की किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं ओवैसी

ओवैसी ने यूनाइटेड किंगडम के लंदन से भी पढ़ाई की. उन्होंने लिंकन इन (Lincoln's Inn) से बैरिस्टर-एट-लॉ (Barrerster-at-Law) यानी कानून की हाई डिग्री हासिल की. यह यूनिवर्सिटी लंदन के टॉप-4 लॉ इंस्टीट्यूशन में से एक है. लिंकन इन से मिली बैरिस्टर की डिग्री उन्हें कानून की हाई प्रोफेशनल एबिलिटी देती है. पॉलिटिक्स में आने से पहले वे एडवोकेट थे. उन्होंने काफी समय तक इसमें काम भी किया. उनका यह एक्सपीरिएंस उनकी राजनीति और कानूनी मामलों में भी देखने को मिलती है.

ओवैसी का पॉलिटिकल करियर

असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 में पहली बार हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े. उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी जब तक पार्टी प्रेसीडेंट रहे तब तक उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई विधानसभाओं में सक्रिय थी, लेकिन जब औवैसी ने पार्टी की कमान संभाली, तो पार्टी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने पर फोकस किया. कुछ ही सालों में वे इसमें कामयाब भी हो गए. आज हिंदी राज्यों में भी उनकी खूब चर्चा होती है. राजनीति के अलावा वे ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैनहैं, जहां कम कीमत पर इलाज होता है. इस हॉस्पिटल की शुरुआत उनके दादा के समय हुई थी.