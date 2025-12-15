16 हजार से ज्यादा कॉमेंट! फिल्म ऐक्ट्रेस की मेसी संग इस फोटो पर क्यों हो गया इतना बवाल

दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद अभिनेत्री सुभाश्री गांगुली को ‘ट्रोलिंग' का सामना करना पड़ा. इसके बाद उनके पति और फिल्मकार राज चक्रवर्ती ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभिनेत्री के पति ने सोशल मीडिया के कुछ प्रयोक्ताओं के खिलाफ शिकायत दी है, जिन्होंने उनकी पत्नी को गलत तरीके से और अभद्र बातें कहकर निशाना बनाया. उन्होंने बताया कि चक्रवर्ती की शिकायत के आधार पर उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया.

बांग्ला फिल्म उद्योग की तरफ से गांगुली, सॉल्ट लेक स्टेडियम में प्रस्तुति से पहले शहर के सात सितारा होटल में मेस्सी के साथ आयोजित मुलाकात में मौजूद थीं और उन्हें मैदान पर वीआईपी के लिए बने मंच पर बैठे हुए भी देखा गया. सोशल मीडिया उपयोक्ताओं के एक वर्ग ने अभिनेत्री द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर मेस्सी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करने को लेकर आपत्ति जताते हुए कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति पर सवाल उठाया.

'यह फुटबॉल और फुटबॉल प्रेमी बंगालियों का अपमान था..'

दर्शकों द्वारा मेस्सी की एक झलक पाने में विफल रहने के बाद भारी अव्यवस्था और तोड़फोड़ की घटना से इस आयोजन की चमक फीकी पड़ गयी. चक्रवर्ती ने फेसबुक पर लिखा, “युवा भारती क्रीड़ांगन में जो अराजकता फैली वह पूरी तरह से अनावश्यक और बेहद दुखद थी. यह फुटबॉल और फुटबॉल प्रेमी बंगालियों का अपमान था...पहले भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं, इसके बावजूद इतने बड़े आयोजन के लिए योजना और ढांचागत तैयारियों में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या आयोजकों को मेस्सी की लोकप्रियता का पता नहीं था? मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी.”

'फिल्म अभिनेत्री को वहां होने की क्या जरूरत थी?'

तृणमूल कांग्रेस के विधायक चक्रवर्ती ने कार्यक्रम में अपनी पत्नी की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए कहा, 'कुछ नेता, जो घटना से पहले या बाद में मौजूद नहीं थे, टिप्पणी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, 'फिल्म अभिनेत्री को वहां होने की क्या जरूरत थी?' मैं उनसे पूछना चाहूंगा: आप सुभाश्री गांगुली को वास्तव में कितना जानते हैं? क्या अभिनेत्री होने से वह मेस्सी की प्रशंसक होने के अयोग्य हो जाती हैं?'

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अलग-अलग पहचान होती है जो रिश्तों से, पेशे से या अन्य पहलुओं से आकार लेती है. चक्रवर्ती ने आरोप लगाया, “इसी तरह, सुभाश्री एक मां हैं, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी अभिनेत्री, कभी दोस्त और कभी सिर्फ एक प्रशंसक. सबसे बढ़कर, वह एक इंसान हैं. कई नेता और मीडिया का एक वर्ग अभिनेत्री सुभाश्री गांगुली के मीम्स बनाकर, ट्रोल करके और एक अलग कहानी गढ़कर निशाना बना रहे हैं.”

