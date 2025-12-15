विज्ञापन

लियोनेल मेस्सी के इवेंट में अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की हुई किरकिरी, वीडियो हो रहा वायरल 

वीडियो में टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को लियोनेल मेस्सी के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. 

Read Time: 2 mins
Share
लियोनेल मेस्सी के इवेंट में अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की हुई किरकिरी, वीडियो हो रहा वायरल 
लियोनेल मेस्सी से मिले अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ
नई दिल्ली:

लियोनेल मेसी इन दिनों भारत में हैं. दरअसल, वह G.O.A.T इंडिया टूर 2025 के लिए इंडिया आए हैं. कोलकाता और हैदराबाद के बाद उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री की. जहां दर्शकों का एक्साइटमेंट देखने लायक था. वहीं फैंस ग्लोबल फुटबॉल आइकन की एक झलक पाने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में भर गए. ऑडियंस के अलावा बॉलीवुड सितारे भी इस इवेंट में पहुंचे, जिसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सम्मान समारोह के दौरान बॉलीवुड एक्टर्स टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को भीड़ चिढ़ाती हुई नजर आ रही है. वीडियो देख फैंस भी रिएक्शन दे रहे हैं. 

वीडियो में इवेंट के दौरान टाइगर श्रॉफ को स्टेज पर यूथ आइकन और भारत के यंगेस्ट एक्शन स्टार कहकर स्टेज पर बुलाया जाता है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक्टर प्रोजेक्ट महादेवा के फेस के तौर पर इवेंट में मौजूद थे, यह एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पूरे महाराष्ट्र में युवा फुटबॉल टैलेंट को खोजने, ट्रेनिंग देने और निखारने पर फोकस करता है. हालांकि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया तो स्टूडेंट्स ने जोरदार हूटिंग की, जिसके कारण माहौल असहज हो गया.

इसके बाद जब अजय देवगन को उनके काम में अनुशासन और मकसद को लेकर स्टेज पर बुलाया गया और उनकी फिल्म मैदान फिल्म पर जोर दिया गया, जिसमें उन्होंने लेजेंडरी कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी के जरिए भारतीय फुटबॉल के सुनहरे दौर की कहानी बयां की थी.  उनके इंट्रोडक्शन का कॉन्टेक्स्ट फुटबॉल से जुड़ा होने के बावजूद, भीड़ का रिएक्शन ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला. वहीं जैसे ही एक्टर को स्टेज पर सम्मानित किया जाने लगा तो वहीं लोग हूटिंग करते हुए नजर आए. 

करीना कपूर और सचिन तेंदुलकर ने भी की मेस्सी से मुलाकात

इसके अलावा करीना कपूर खान और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी लियोनेल मेस्सी से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. करीना की बात करें तो उनके साथ बेटे तैमूर और जेह अली खान भी मौजूद थे, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajay Devgn, Tiger Shroff, Tiger Shroff Booed, Ajay Devgn Booed, Lionel Messi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com