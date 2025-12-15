लियोनेल मेस्सी के इवेंट में अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की हुई किरकिरी, वीडियो हो रहा वायरल 

लियोनेल मेसी इन दिनों भारत में हैं. दरअसल, वह G.O.A.T इंडिया टूर 2025 के लिए इंडिया आए हैं. कोलकाता और हैदराबाद के बाद उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री की. जहां दर्शकों का एक्साइटमेंट देखने लायक था. वहीं फैंस ग्लोबल फुटबॉल आइकन की एक झलक पाने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में भर गए. ऑडियंस के अलावा बॉलीवुड सितारे भी इस इवेंट में पहुंचे, जिसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सम्मान समारोह के दौरान बॉलीवुड एक्टर्स टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को भीड़ चिढ़ाती हुई नजर आ रही है. वीडियो देख फैंस भी रिएक्शन दे रहे हैं.

वीडियो में इवेंट के दौरान टाइगर श्रॉफ को स्टेज पर यूथ आइकन और भारत के यंगेस्ट एक्शन स्टार कहकर स्टेज पर बुलाया जाता है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एक्टर प्रोजेक्ट महादेवा के फेस के तौर पर इवेंट में मौजूद थे, यह एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पूरे महाराष्ट्र में युवा फुटबॉल टैलेंट को खोजने, ट्रेनिंग देने और निखारने पर फोकस करता है. हालांकि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया तो स्टूडेंट्स ने जोरदार हूटिंग की, जिसके कारण माहौल असहज हो गया.

at wankhede stadium fans didn't come to cheer bollywood celebrities or politicians. They're came for the messi and sports and made it clear by booing the tiger shroff and ajay devgan 😭😭 . Respect for the CROWD pic.twitter.com/jPY9PtrWmi — Pikachu (@11eleven_4us) December 14, 2025

Announcer - Please welcome youth icon Tiger Shroff



Crowd - BOOOOOOOO!!!



Surprisingly, even Ajay Devgn was booed



The crowd had purely come to see Messi and Indian legends like Tendulkar and Chhetri pic.twitter.com/ApsbqSWfY2 — Vinesh Prabhu (@vlp1994) December 14, 2025

Ajay Devgn and Tiger Shroff getting booed so badly that even Messi looked amused 💀

Global embarrassment unlocked. pic.twitter.com/RL5hesheo3 — Wellu (@Wellutwt) December 14, 2025

इसके बाद जब अजय देवगन को उनके काम में अनुशासन और मकसद को लेकर स्टेज पर बुलाया गया और उनकी फिल्म मैदान फिल्म पर जोर दिया गया, जिसमें उन्होंने लेजेंडरी कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी के जरिए भारतीय फुटबॉल के सुनहरे दौर की कहानी बयां की थी. उनके इंट्रोडक्शन का कॉन्टेक्स्ट फुटबॉल से जुड़ा होने के बावजूद, भीड़ का रिएक्शन ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला. वहीं जैसे ही एक्टर को स्टेज पर सम्मानित किया जाने लगा तो वहीं लोग हूटिंग करते हुए नजर आए.

करीना कपूर और सचिन तेंदुलकर ने भी की मेस्सी से मुलाकात

Famous Bollywood Actress Kareena Kapoor Khan meet Lionel Messi, Luis Suárez and Rodrigo De Paul. ❤️🇮🇳 pic.twitter.com/UFGsyEIgmt — Messi Media (@LeoMessiMedia) December 14, 2025

इसके अलावा करीना कपूर खान और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी लियोनेल मेस्सी से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. करीना की बात करें तो उनके साथ बेटे तैमूर और जेह अली खान भी मौजूद थे, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

