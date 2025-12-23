स्टार फुटबॉलर मेसी कैसे करते हैं फैन्स से मुलाकात? चेहरे पर हर वक्त रहता है ये एक्सप्रेशन

फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनल मेसी के GOAT इंडिया टूर 2025 के दौरान दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए एक खास इवेंट में पॉपुलर डीजे सुमित सेठी ने अपनी धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया.

सुमित ने ना केवल अपनी म्यूजिक से माहौल को एनर्जी से भर दिया, बल्कि होस्टिंग के जरिए भी इवेंट को यादगार बना दिया. दिल्ली का यह कार्यक्रम पूरे टूर के सबसे चर्चित और मचअवेटेड फेज में शामिल था.

इस खास मौके को याद करते हुए डीजे सुमित सेठी ने इसे अपने म्यूजिक करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक करार दिया. उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए बेहद खास पल था. मेसी ना सिर्फ एक महान फुटबॉलर हैं, बल्कि बेहद विनम्र और कमाल शख्सियत भी. उनके चेहरे पर हर समय स्माइल बनी रही. स्टेडियम में हर किसी से इतने प्यार और गर्मजोशी से मिलना देखकर हैरान रह गए. उन्हें करीब से देखना और उस इवेंट में परफॉर्म करना मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस बना जो मैं कभी नहीं भूल पाउंगा.”

डीजे सुमित सेठी को भारत के सबसे एनर्जेटिक और टैलेंटेड डीजे-म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में गिना जाता है. वे मेनस्ट्रीम म्यूजिक को फोक एलिमेंट्स के साथ मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक बीट्स तैयार करने के लिए मशहूर हैं. लाइव परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सर्किट में उनका नाम काफी जाना-पहचाना है. हाई एंड प्राइवेट सेलिब्रेशन में भी सुमित काफी पॉपुलर हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी, परिणीति चोपड़ा, कपिल शर्मा और युवराज सिंह जैसी हस्तियों की शादियों में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से रौनक बिखेरी है.

क्लब में मेन अट्रैक्शन रहने के अलावा वे ‘द कपिल शर्मा शो' और ‘हुनरबाज' जैसे पॉपुलर टीवी शोज में भी रेगुलरली नजर आए हैं. बॉलीवुड में भी उनका योगदान शानदार रहा है. चिट्टियां कलाइयां, पिंक लिप्स और हैंगओवर जैसे हिट ट्रैक्स के अलावा नूरान सिस्टर्स के साथ ‘जय देवा' और जैस्मीन सैंडलस के साथ ‘वीरा' जैसे खूबसूरत कोलैबोरेशन भी उनके नाम हैं.

