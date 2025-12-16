Messi Success Story: 10 साल की उम्र में हुई गंभीर बीमारी, इलाज के लिए नहीं थे पैसे- कुछ ऐसी है 'फुटबॉल किंग' की कहानी

Lionel Messi Success Story: दुनिया भर में 'फुटबॉल किंग' के नाम से मशहूर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) का एक दशक बाद हाल ही में भारत दौरा (GOAT India Tour 2025) पूरा हुआ, जहां उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में कई इवेंट्स में हिस्सा लिया. मेस्सी आज अपने करियर के शिखर पर हैं, लेकिन उनका जीवन इतना आसान नहीं रहा है.

मेस्सी का जीवन प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला नहीं हारना चाहिए. बचपन में एक गंभीर बीमारी से जूझना, जिसके इलाज के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे. यह सब मेस्सी के रास्ते की बड़ी रुकावटें थीं. लेकिन, अपने अटूट जुनून के दम पर छोटे कद के लड़के ने न केवल उस बीमारी को हराया, बल्कि आज दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी बन चुके हैं.

10 साल की उम्र में लाइलाज बीमारी

24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो में जन्मे लियोनेल मेस्सी का बचपन चुनौतियों से भरा रहा. जब वह 10 साल के थे, तब उन्हें एक ऐसी बीमारी का पता चला जिसे ग्रोथ हार्मोन की कमी (Growth Hormone Deficiency - GHD) कहते हैं. इस बीमारी के कारण उनका शारीरिक विकास बाधित हो रहा था.

इसका इलाज बहुत महंगा था और उनके मेहनती परिवार के लिए अकेले इसका खर्च उठाना लगभग असंभव था. यह दौर मेस्सी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें कम उम्र में ही कठिनाइयों से परिचित कराया. संभावित झटके के बावजूद, उनके परिवार ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें दृढ़ता और संकल्प का महत्व सिखाया.

FC बार्सिलोना से जुड़ाव और इलाज

जब मेस्सी 13 साल के थे, तो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया. वह और उनका परिवार स्पेन के बार्सिलोना शहर चले गए. यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके ग्रोथ हार्मोन की कमी के इलाज में उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया. यह मेस्सी के करियर की सबसे निर्णायक घटना साबित हुई.

एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का उदय

बार्सिलोना आने के बाद मेस्सी ने FC बार्सिलोना की U14 टीम के लिए खेलना शुरू किया. अर्जेंटीना के इस युवा खिलाड़ी ने तेज़ी से अपनी जगह बनाई. अपने शानदार स्किल्स और अद्वितीय प्रतिभा से उन्होंने जल्द ही सभी को प्रभावित कर दिया. महज 17 साल की उम्र में उन्होंने क्लब के लिए अपना पहला सीनियर मैच खेला और देखते ही देखते वह 'ब्लाउग्रानास' (बार्सिलोना टीम का उपनाम) के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए.

17 की उम्र में जीते कई खिताब

रोसारियो के इस लड़के का बार्सिलोना के साथ रिश्ता असाधारण रूप से सफल रहा. टीम के साथ अपने 17 साल के करियर में मेस्सी ने उन्हें अनगिनत टाइटल जीतने में मदद की, जिनमें 10 ला लीगा टाइटल, चार चैंपियंस लीग क्राउन और सात कोपा डेल रे ट्रॉफी शामिल हैं. वह ला लीगा में अब तक के सबसे ज्यादा 474 गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं.

अपनी उपलब्धियों के लिए उन्होंने रिकॉर्ड आठ बैलन डी'ओर अवॉर्ड भी जीते हैं. 2021 में उन्होंने स्पेनिश क्लब छोड़कर फ्रेंच पावरहाउस पेरिस सेंट जर्मेन (PSG) जॉइन किया, जहां उन्होंने दो साल खेलने के बाद अब MLS में इंटर मियामी जॉइन किया.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया जौहर

इंटरनेशनल लेवल पर भी मेस्सी अपने देश अर्जेंटीना के लिए एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं. उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि तब आई जब उन्होंने कतर में FIFA वर्ल्ड कप 2022 जीतने में अपनी टीम की मदद की. इस टूर्नामेंट में उन्हें गोल्डन बॉल भी मिला, जो कॉम्पिटिशन के बेस्ट खिलाड़ी को दिया जाता है. इसके अलावा, वह अर्जेंटीना की अंडर-23 टीम का भी हिस्सा थे जिसने बीजिंग 2008 गेम्स में ओलंपिक गोल्ड जीता था.

हम मेस्सी से क्या सीख सकते हैं?

लियोनेल मेस्सी का जीवन और करियर हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है...