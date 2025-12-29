विज्ञापन
विशेष लिंक

मृत पिता और बेहोश मां... 5 साल के बच्‍चे ने भीषण ठंड में रात भर की रखवाली, हैरान कर देगा ये मामला

पुलिस ने बताया कि बच्चे के माता-पिता दुष्मंत माझी और रिंकी माझी ने मोटरसाइकिल से घर लौटते समय घरेलू विवाद पर कीटनाशक पी लिया था. हालांकि लड़के ने पूरी रात अपने माता-पिता की रखवाली की और सूर्योदय के बाद सड़क पर आकर लोगों को बुलाया.

Read Time: 2 mins
Share
मृत पिता और बेहोश मां... 5 साल के बच्‍चे ने भीषण ठंड में रात भर की रखवाली, हैरान कर देगा ये मामला
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • ओडिशा के देवगढ़ जिले में पांच साल का बच्चा ठंड में जंगल में मृत पिता और बेहोश मां के पास पूरी रात रहा.
  • बच्चे के माता-पिता ने घरेलू विवाद के बाद मोटरसाइकिल से घर लौटते समय कीटनाशक पी लिया था.
  • परिवार जंगल में करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर जहरीला पदार्थ खाने गया था, जहां पिता की मौत हो गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
भुवनेश्वर:

एक हैरान करने वाली घटना के तहत पांच साल का बच्चा हाड़ कंपा देने वाली ठंड में पूरी रात ओडिशा के जंगली इलाके में अपने मृत पिता और बेहोश मां के पास बैठकर उनकी रखवाली करता रहा और रविवार की सुबह लोगों से मदद मांगने के लिए बाहर आया. यह घटना ओडिशा के देवगढ़ जिले की है. यह मामला तब सामने आया जब बच्चा जंगल के पास सड़क पर राहगीरों से मदद मांगता दिखा. अब इस मामले में आसपास के इलाकों में काफी चर्चा है. 

पुलिस ने बताया कि बच्चे के माता-पिता दुष्मंत माझी और रिंकी माझी (कुंधईगोला पुलिस थाने के तहत जियानंतपाली गांव के निवासी) ने मोटरसाइकिल से घर लौटते समय घरेलू विवाद पर कीटनाशक पी लिया था.

ये भी पढ़ें: हनीमून से मौत तक... पत्‍नी के बाद पति ने भी किया सुसाइड, जिंदगी और मौत से जूझ रही मां

जंगल में एक किमी गए और खा लिया जहर!

पुलिस ने कहा कि उन्होंने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी की और बच्चे के साथ लगभग एक किलोमीटर पैदल चलकर जंगल में चले गए, जहां तीनों के जहरीला पदार्थ खाने का संदेह है.

देवगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज चोपदार ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘दुष्मंत की एक घंटे के भीतर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रिंकी बेहोश हो गईं. उनका बेटा उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ देखता रहा. लड़के ने पूरी रात अपने माता-पिता की रखवाली की और सूर्योदय के बाद सड़क पर आकर लोगों को बुलाया.''

ये भी पढ़ें: बहन ने किया प्‍यार तो भाई का गुस्‍सा पहुंचा सातवें आसमान, मुनक नहर में तैरती मिली प्रेमी की लाश

माता-पिता की मौत, लेकिन बच गया बच्‍चा

चोपदार ने कहा कि बाद में पड़ोसी अंगुल जिले के छेंदीपाड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की भी मौत हो गई, लेकिन बच्चा बच गया. हालांकि, उसे भी उसके माता-पिता ने कीटनाशक दिया था.

उन्होंने कहा, ‘‘बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है और प्रारंभिक उपचार के बाद उसे उसके दादा-दादी को सौंप दिया गया है.''

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Odisha Forest Tragedy, Deogarh Incident, 5 Year Old Boy In Forest
Get App for Better Experience
Install Now