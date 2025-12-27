विज्ञापन
2 करोड़ का सोना, 66 लाख रुप ये से ज्यादा का डिपाजिट... ओडिशा के गिरफ्तार करोड़पति फॉरेस्ट अधिकारी से मिलिए

आरोपी अधिकारी की पहचान सतपथी के रूप में की गई है. उन्होंने 1988 में 628 रुपये की सैलरी पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शामिल हुए थे और 2014 में फॉरेस्टर के पद पर प्रमोट हुए थे, इन संपत्तियों का संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए. 

ओडिसा विजिलेंस की टीम ने एक ऐसे फॉरेस्ट अधिकारी को गिरफ्तार किया है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति और लाखों रुपये कैश मिला है. विजिलेंस की छापेमारी में आरोपी फॉरेस्टर के घर से जो कुछ मिला उसे देख खुद छापामारी करने आए अधिकारी हैरान रह गए. अभी तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी फॉरेस्टर के घर से विजिलेंस टीम को लगभग 2 करोड़ रुपये का सोना, 7 कीमती प्लॉट,66.42 लाख रुपये के बैंक और इंश्योरेंस डिपॉजिट और 9.28 लाख रुपये कैश मिला है.

आपको बता दें कि ओडिशा विजिलेंस टीम ने कोरापुट फॉरेस्ट डिवीजन के तहत सेमिलिगुडा फॉरेस्ट रेंज के फॉरेस्टर निरंजन सतपथी को आय से ज़्यादा संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उन्हें शनिवार को स्पेशल जज, विजिलेंस के सामने पेश किया जाएगा.एक नए डेवलपमेंट में, विजिलेंस को फॉरेस्टर की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है,जिससे पता चला है कि वह मलेशिया और थाईलैंड छुट्टियों पर गए थे.

फॉरेस्टर की प्रॉपर्टी पर रेड के दौरान विजिलेंस को बिना हिसाब की संपत्ति मिली है, जिसमें भुवनेश्वर में 2 मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग और कोरापुट में 1, 7 महंगी ज़मीनें, लगभग 2 करोड़ रुपये का सोना, 66.42 लाख रुपये के बैंक और इंश्योरेंस डिपॉजिट, 9.28 लाख रुपये कैश, 1.5 लाख रुपये का बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट और एक चार-पहिया गाड़ी शामिल हैं.विजिलेंस ने भुवनेश्वर, जगतसिंहपुर और कोरापुट में फॉरेस्टर की प्रॉपर्टी पर रेड की थी.

