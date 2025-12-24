प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन कई बार झूठी शान में लोग अपनों की ही जान ले लेते हैं. ऐसा ही मामला दिल्‍ली में सामने आया है, जहां पर एक शख्‍स ने अपनी कजिन बहन के प्रेमी की हत्‍या कर दी. इस मामले में दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले की समयपुर बादली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर शव को मुनक नहर में फेंक दिया था, जिससे सबूत मिटाए जा सकें. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और वारदात में प्रयोग दो वाहन भी बरामद कर लिए हैं.

डीसीपी आउटर नॉर्थ दिल्ली हरेश्वर स्वामी के मुताबिक 22 नवंबर 2025 को थाना समयपुर बादली में PCR कॉल मिली कि हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास मुनक नहर में एक शव तैर रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक के हाथ-पैर जूतों के फीते से बंधे थे और गले में रुमाल बंधा हुआ था. साथ ही सिर पर धारदार हथियार से किए गए तीन गहरे वार के निशान थे.

18 नवंबर से लापता था अंकित

इस मामले में थाना समयपुर बादली में FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई. गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई. जांच के दौरान मृतक की पहचान अंकित (18 साल) के रूप में हुई, जो दिल्‍ली के सदर बाजार का रहने वाला था और 18 नवंबर 2025 से लापता था.

इसी दौरान स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए आरोपी आशीष से पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली. CCTV फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच के बाद उसके साथी विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

बहन से किया प्रेम तो मार डाला

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह निजी रंजिश थी. आरोपी आशीष इस बात से गुस्सा था कि मृतक अंकित का उसकी कजिन बहन से प्रेम संबंध था. कई बार समझाने के बावजूद अंकित ने संपर्क खत्म नहीं किया.

इसके बाद आरोपियों ने अंकित को टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन बुलाया, वहां से उसे स्कूटी पर गड्ढा कॉलोनी के एक मकान में ले गए. वहां उसे नशीला पदार्थ देकर हाथ-पैर बांध दिए और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. आरोपियों ने हत्या के बाद शव को टाटा ऐस वाहन में डालकर बवाना ले जाया गया और हनुमान मंदिर के पास मुनक नहर में फेंक दिया गया.

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार बरामद कर लिया है. साथ ही टाटा ऐस और स्कूटी को जब्‍त किया गया है. पुलिस के मुताबिक मामले में आगे की जांच जारी है.