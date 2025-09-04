विज्ञापन
बच्चों की टॉफी पर भी 21 प्रतिशत टैक्स लेते थे कांग्रेस वाले... GST रिफॉर्म पर बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने जीएसटी पर विपक्ष पर भी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हर चीज पर कर लगा दिया है. रोजमर्रा की जरूरत की चीजों, खाने-पीने और दवाओं पर. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो बच्चों की टॉफियों पर भी कर लगा दिया.

  • प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय पर सुधारों के बिना भारत को वैश्विक स्तर पर उचित स्थान नहीं मिल सकता.
  • उन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार जरूरी हैं.
  • मोदी ने विपक्ष पर कर लगाने को लेकर आलोचना करते हुए रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाए जाने की बात कही.
नई दिल्ली:

GST सुधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय पर बदलाव के बिना, हम अपने देश को आज की वैश्विक परिस्थितियों में उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते. मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार बहुत जरूरी हैं. मैंने देशवासियों से यह वादा भी किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों की दोहरी बौछार होगी.

पीएम मोदी ने जीएसटी पर विपक्ष पर भी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हर चीज पर कर लगा दिया है. रोजमर्रा की जरूरत की चीजों, खाने-पीने और दवाओं पर. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो बच्चों की टॉफियों पर भी कर लगा दिया.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई नहीं भूल सकता कि कांग्रेस सरकार ने आपका मासिक बजट कैसे बढ़ाया था... वे बच्चों की टॉफियों पर भी 21% टैक्स लगाते थे।.अगर मोदी ने ऐसा किया होता, तो वे मेरे बाल नोच लेते. 

पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है. मैं देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा. कल भारत सरकार ने राज्य के साथ मिलकर के बहुत बड़ा निर्णय किया है.  अब GST और भी ज्यादा सरल हो गया है. GST के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं... 5% और 18%.

