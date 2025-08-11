महाराष्‍ट्र के मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक 12 साल की बच्‍ची का 200 लोगों ने यौन शोषण किया है. इस बच्‍ची को बांग्‍लादेश से भारत लाया गया और फिर उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया. बच्‍ची को फिलहाल छुड़ा लिया गया है. लेकिन इस बच्‍ची ने जो भी बताया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किस दर्द से गुजरी होगी. बच्‍ची ने हार्मोनल इंजेक्शन देने के बारे में भी बताया है.

बच्‍ची को दिए गए हार्मोनल इंजेक्‍शन

वसई के नायगांव में वेश्यावृत्ति रैकेट से इस बच्‍ची को बचाया गया है. मीरा-भायंदर की एंटी-ह्यूमन टैफ्रिकिंग यूनिट वसई-विरार पुलिस ने 26 जुलाई को एनजीओ एक्सोडस रोड इंडियाफाउंडेशन और हार्मनी फाउंडेशन की मदद से लड़की को बचाया था. बाल सुधार केंद्र में दिए गए पीड़िता के बयान के अनुसार, उसे पहले गुजरात के नाडियाद ले जाया गया, जहां तीन महीनों में 200 से ज्‍यादा पुरुषों ने उसका यौन शोषण किया. बच्‍ची की मानें तो जल्द युवा होने में मदद के लिए उसे हार्मोनल इंजेक्शन भी दिए गए थे.

अब तक 10 लोग गिरफ्तार

इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हॉर्मनी फाउंडेशन के फाउंडर अब्राहम मथाई ने बताया कि 12 साल की लड़की का बचपन अब छीन लिया गया है. बच्‍ची एक विषय में फेल हो गई थी और उसे अपने माता-पिता से डर लग रहा था. इसके बाद उसने अपनी जान-पहचान की एक महिला के साथ घर से भागने का फैसला किया. वह महिला उसे चुपके से भारत ले आई और फिर देह व्यापार में धकेल दिया. सूत्रों की मानें तो पूरे नेटवर्क का पता लगाने और एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में काम जारी है.



(मनोज सातवी की रिपोर्ट)