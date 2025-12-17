विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई में 45 साल का 'सीरियल रेपिस्ट' गिरफ्तार, अब तक 8-10 नाबालिगों को बनाया शिकार!

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने वाकोला पुलिस स्टेशन की हद में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है. अब तक करीब 8 से 10 लड़कियों के शिकार होने की आशंका है.

Read Time: 2 mins
Share
मुंबई में 45 साल का 'सीरियल रेपिस्ट' गिरफ्तार, अब तक 8-10 नाबालिगों को बनाया शिकार!
कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नाबालिगों से दरिंदगी करने वाला 'सीरियल रेपिस्ट' गिरफ्तार, 8 लड़कियों की बना चुका था अश्लील वीडियो! (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Maharashtra News: मुंबई की कुरार पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को दबोचा है जिसने मानवता की सारी हदें पार कर दीं. आरोपी नाबालिग लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें नशीला पदार्थ पिलाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था. पुलिस ने शिकायत मिलने के महज 6 घंटे के अंदर ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया. 

45 की उम्र, बेहोशी की हालत में करता था रेप

पुलिस जांच में आरोपी महेश रमेश पवार (45 वर्ष) की करतूतों का काला चिट्ठा सामने आया है. आरोपी लड़कियों को बहला-फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक  पिलाता था, जिसमें पहले से नशे की गोलियां मिली होती थीं. बेहोशी की हालत में वह उनके साथ दुष्कर्म करता और उसका वीडियो बना लेता था. बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए वह पीड़िताओं को बार-बार शोषण के लिए मजबूर करता था. 

दिव्यांग पीड़िता का वीडियो ग्रुप में शेयर किया

आरोपी की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई. उसने एक दिव्यांग पीड़िता का वीडियो 'दिव्यांग व्हाट्सएप ग्रुप' में ही शेयर कर दिया. इसी घटना के बाद 13 दिसंबर को शिकायत दर्ज होते ही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय तावड़े के मार्गदर्शन में डिटेक्शन टीम सक्रिय हुई. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी को विरार से गिरफ्तार कर लिया.

कई थानों में मामले, 8 लड़कियां हुई शिकार!

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने वाकोला पुलिस स्टेशन की हद में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है. अब तक करीब 8 से 10 लड़कियों के शिकार होने की आशंका है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, कुरार पुलिस ने आरोपी महेश पवार को आगे की जांच के लिए वाकोला पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस अब अन्य पीड़िताओं की तलाश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस घिनौने अपराध में कोई और भी शामिल था.

ये भी पढ़ें:- काम छोड़ने की मिली ऐसी 'सजा'? पति को बंधक बनाकर पीटा, फिर उसी के सामने किया महिला से गैंगरेप

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Minor Rape Case News, Kurar Police Arrest Mahesh Pawar, Spiked Cold Drink Crime Mumbai, Serial Rapist Arrested Virar, Maharashtra News
Get App for Better Experience
Install Now