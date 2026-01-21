Yoga exercises to lose thigh and hip fat : लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने की वजह से शरीर के निचले हिस्से, खासकर जांघों (Thighs) और कूल्हों (Hips) पर चर्बी जमा होना एक आम समस्या बन गई है. जिसे कम करने के लिए लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं. लेकिन जिम जाकर पसीना बहाना सबके लिए मुमकिन नहीं होता, ऐसे में योग बेस्ट तरीका है जो न सिर्फ आपका वजन कम करता है, बल्कि मूड को भी अच्छा रखता है. तो चलिए जानते हैं 7 ऐसे योगासन जो आपकी जांघों और कुल्हों को टोन करेगा.

इस आसन को करने से आपकी जांघों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे वहां जमा फैट तेजी से बर्न होता है. इसे करते समय बस इतना ध्यान रखें कि घुटनों पर ज्यादा जोर न पड़े.

वहीं, यह आसन जांघों के अंदरूनी हिस्से (Inner Thighs) के लिए बेस्ट है. इसमें शरीर का पूरा बैलेंस दोनों पैरों पर होता है, जिससे पैर मजबूत बनते हैं और उनकी शेप में भी सुधार आता है.

इस आसन में एक पैर पर बैलेंस बनाने से कूल्हों के जोड़ों में खिंचाव आता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. यह जांघों को टोन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है.

अगर आप अपनी इनर थाइज के ढीलेपन से परेशान हैं, तो यह आसन आपके लिए है. पैरों को फैलाकर झुकने से जांघों के पीछे के हिस्से और कूल्हों की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है.

यह रीढ़ की हड्डी और जांघों, दोनों के लिए फायदेमंद है. इसे डेली करने से हैमस्ट्रिंग मसल्स में लचीलापन आता है और शरीर का निचला हिस्सा सुडौल बनता है.

इसे 'तितली आसन' भी कहते हैं. यह हिप्स को खोलने और जांघों की चर्बी कम करने का सबसे आसान तरीका है. महिलाओं के लिए यह आसन खासतौर पर फायदेमंद माना जाता है.

उकड़ू बैठकर किए जाने वाले इस आसन से कूल्हों और जांघों की मांसपेशियों में मजबूती आती है. यह पाचन सुधारने में भी मदद करता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है.

