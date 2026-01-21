विज्ञापन
शरीर के न‍िचले ह‍िस्‍से पर जमा ज‍िद्दी चर्बी को करना है कम, ये 7 आसान से योगासन करेंगे मदद, महीनभर में द‍िखेगा फर्क

जिम जाकर पसीना बहाना सबके लिए मुमकिन नहीं होता, ऐसे में योग बेस्ट तरीका है जो न सिर्फ आपका वजन कम करता है, बल्कि मूड को भी अच्छा रखेगा. तो चलिए जानते हैं 7 ऐसे योगासन जो आपकी जांघों और कुल्हों को टान करेगा. 

Yoga for weight loss : ये आसन आपकी जांघों की मांसपेशियों पर सीधा दबाव डालता है, जिससे वहां जमा फैट तेजी से बर्न होता है.

Yoga exercises to lose thigh and hip fat : लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने की वजह से शरीर के निचले हिस्से, खासकर जांघों (Thighs) और कूल्हों (Hips) पर चर्बी जमा होना एक आम समस्या बन गई है. जिसे कम करने के लिए लोग घंटों जिम में पसीना बहाते हैं. लेकिन जिम जाकर पसीना बहाना सबके लिए मुमकिन नहीं होता, ऐसे में योग बेस्ट तरीका है जो न सिर्फ आपका वजन कम करता है, बल्कि मूड को भी अच्छा रखता है. तो चलिए जानते हैं 7 ऐसे योगासन जो आपकी जांघों और कुल्हों को टोन करेगा. 

1. उत्कटासन - Chair Pose
इस आसन को करने से आपकी जांघों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे वहां जमा फैट तेजी से बर्न होता है. इसे करते समय बस इतना ध्यान रखें कि घुटनों पर ज्यादा जोर न पड़े.

2. वीरभद्रासन - Warrior Pose
वहीं, यह आसन जांघों के अंदरूनी हिस्से (Inner Thighs) के लिए बेस्ट है. इसमें शरीर का पूरा बैलेंस दोनों पैरों पर होता है, जिससे पैर मजबूत बनते हैं और उनकी शेप में भी सुधार आता है.

3. नटराजासन - Dancer Pose
इस आसन में एक पैर पर बैलेंस बनाने से कूल्हों के जोड़ों में खिंचाव आता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. यह जांघों को टोन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है.

4. उपविष्ठ कोणासन -Seated Wide-Legged Straddle
अगर आप अपनी इनर थाइज के ढीलेपन से परेशान हैं, तो यह आसन आपके लिए है. पैरों को फैलाकर झुकने से जांघों के पीछे के हिस्से और कूल्हों की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है.

5. जानु शीर्षासन - Head-to-Knee Pose
यह रीढ़ की हड्डी और जांघों, दोनों के लिए फायदेमंद है. इसे डेली करने से हैमस्ट्रिंग मसल्स में लचीलापन आता है और शरीर का निचला हिस्सा सुडौल बनता है.

6. बद्ध कोणासन - Butterfly Pose
इसे 'तितली आसन' भी कहते हैं. यह हिप्स को खोलने और जांघों की चर्बी कम करने का सबसे आसान तरीका है. महिलाओं के लिए यह आसन खासतौर पर फायदेमंद माना जाता है.

7. मालासन -Garland Pose
उकड़ू बैठकर किए जाने वाले इस आसन से कूल्हों और जांघों की मांसपेशियों में मजबूती आती है. यह पाचन सुधारने में भी मदद करता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

