रोजाना 15 मिनट कर लेंगे ये काम, तनाव और बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

15 minutes healthy habits : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बस काम और टेंशन में रहते हैं. जिसका नतीजा कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर, शुगर और हर वक्त रहने वाली थकान महसूस करते हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत बनाने के लिए घंटों जिम जाना होगा या बहुत पैसा खर्च करना होगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ 15 मिनट खुद को देकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं. जी हां, आज के इस आर्टिकल में हम आपको हर दिन 15 मिनट कौन से 5 काम करके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

पहला काम

सुबह उठने के बाद बस अपनी आंखों को बंद करें और लंबी सांस अंदर लें और धीरे-धीरे बाहर छोड़ें. यह आपके दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाता है और स्ट्रेस हार्मोन 'कोर्टिसोल' को कम करता है.

दूसरा काम

अगर आपके पास वर्कआउट का समय नहीं है, तो लंच के बाद या शाम को सिर्फ 10-15 मिनट तेज चलें. यह न केवल आपके डाइजेशन को ठीक रखता है, बल्कि आपके दिल की सेहत के लिए भी रामबाण है. 15 मिनट की वॉक आपके मूड को तुरंत फ्रेश कर देती है.

तीसरा काम

दिन भर में कम से कम 15 मिनट के लिए फोन को खुद से दूर कर दें. इस दौरान आप किसी पौधे को पानी दे सकते हैं, चिड़ियों की आवाज सुन सकते हैं या बस शांत बैठ सकते हैं. आपको बता दें कि स्क्रीन फ्री टाइम आपकी आंखों और दिमाग दोनों को सुकून देता है.

चौथा काम

सिर्फ 15 मिनट अपना पसंदीदा गाना सुनें या कोई कोई किताब पढ़ें. रिसर्च कहती है कि संगीत सुनने से शरीर में 'डोपामाइन' रिलीज होता है, इससे दिन भर की थकान मिनटों में गायब हो जाती है.

पांचवां काम

दिन में 15 मिनट अपने घर वालों या किसी पुराने दोस्त से दिल खोलकर बात करें. हंसने-मुस्कुराने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आप अंदर से खुश महसूस करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)