विज्ञापन
विशेष लिंक

रोजाना 15 मिनट कर लेंगे ये काम, तनाव और बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत बनाने के लिए घंटों जिम जाना होगा या बहुत पैसा खर्च करना होगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ 15 मिनट खुद को देकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रोजाना 15 मिनट कर लेंगे ये काम, तनाव और बीमारियां रहेंगी कोसों दूर
हमारा आधा तनाव मोबाइल की स्क्रीन से आता है. दिन भर में कम से कम 15 मिनट के लिए फोन को खुद से दूर कर दें.

15 minutes healthy habits : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बस काम और टेंशन में रहते हैं. जिसका नतीजा कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर, शुगर और हर वक्त रहने वाली थकान महसूस करते हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत बनाने के लिए घंटों जिम जाना होगा या बहुत पैसा खर्च करना होगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ 15 मिनट खुद को देकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं. जी हां, आज के इस आर्टिकल में हम आपको हर दिन 15 मिनट कौन से 5 काम करके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें - छोटी-छोटी बातों पर आता है तेज गुस्सा ? बस रोज 5 मिनट बैठिए इस मुद्रा में, मन होगा शांत और तनाव दूर

पहला काम

गहरी सांस लेना - Deep Breathing
Latest and Breaking News on NDTV

सुबह उठने के बाद बस अपनी आंखों को बंद करें और लंबी सांस अंदर लें और धीरे-धीरे बाहर छोड़ें. यह आपके दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाता है और स्ट्रेस हार्मोन 'कोर्टिसोल' को कम करता है.

दूसरा काम 

Latest and Breaking News on NDTV
थोड़ा सा टहलना | Brisk Walk

अगर आपके पास वर्कआउट का समय नहीं है, तो लंच के बाद या शाम को सिर्फ 10-15 मिनट तेज चलें. यह न केवल आपके डाइजेशन को ठीक रखता है, बल्कि आपके दिल की सेहत के लिए भी रामबाण है. 15 मिनट की वॉक आपके मूड को तुरंत फ्रेश कर देती है.

तीसरा काम

Latest and Breaking News on NDTV
डिजिटल डिटॉक्स | Digital Detox

दिन भर में कम से कम 15 मिनट के लिए फोन को खुद से दूर कर दें. इस दौरान आप किसी पौधे को पानी दे सकते हैं, चिड़ियों की आवाज सुन सकते हैं या बस शांत बैठ सकते हैं. आपको बता दें कि स्क्रीन फ्री टाइम आपकी आंखों और दिमाग दोनों को सुकून देता है.

चौथा काम

Latest and Breaking News on NDTV
मनपसंद गाना सुनें या किताब पढ़ें

सिर्फ 15 मिनट अपना पसंदीदा गाना सुनें या कोई कोई किताब पढ़ें. रिसर्च कहती है कि संगीत सुनने से शरीर में 'डोपामाइन' रिलीज होता है, इससे दिन भर की थकान मिनटों में गायब हो जाती है.

पांचवां काम

Latest and Breaking News on NDTV
अपनों के साथ बातचीत

दिन में 15 मिनट अपने घर वालों या किसी पुराने दोस्त से दिल खोलकर बात करें. हंसने-मुस्कुराने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आप अंदर से खुश महसूस करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health Tips, Stress Relief, Daily Routine, Wellness, Mental Health
Get App for Better Experience
Install Now