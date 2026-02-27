विज्ञापन
नहाने के लिए गर्म, ठंडा या गुनगुना पानी? एक्सपर्ट से जानें कौन सा है शरीर के लिए सबसे बेस्ट

पानी का तापमान जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है. कई बोर्ड-प्रमाणित डॉक्टरों ने अब अलग-अलग टेंपरेचर पर नहाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया है.

गर्म, ठंडा या गुनगुना, नहाने के लिए कौन सा पानी है बेस्ट.

Nhane Ke Liya Kaun Sa Pani Hai Best: एक्सपर्ट्स की मानें तो आप जिस पानी से नहाते हैं वो ज्यादा ठंडा होता है कभी तो ज्यादा गर्म. अमूमन गर्मियों में हम ठंडे पानी से नहाते हैं और ठंड में गर्म पानी से. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नहाने के लिए भी पानी का एक टेंपरेचर बेस्ट माना जाता है. एक्सपर्ट का कहना है कि नहाने के लिए एक आदर्श तापमान होता है जो आपके मूड को बेहतर बना सकता है, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है और यहां तक कि नींद की क्वालिटी को भी बढ़ा सकता है.

नहाना व्यक्तिगत स्वच्छता की सबसे जरूरे रूटीन में से एक माना जाता है. कुछ लोग लंबे दिन के बाद गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, तो कई लोग खुद को ज्यादा तरोताजा महसूस करने के लिए ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं. दोनों ही मामलों में, शॉवर कुछ ही मिनटों में आपको ताजगी का एहसास दिला सकता है और कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि नहाने के लिए पानी का आदर्श तापमान क्या है?

जी हां, पानी का तापमान जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है. कई बोर्ड-प्रमाणित डॉक्टरों ने अब अलग-अलग टेंपरेचर पर नहाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया है.

गुनगुने पानी से नहाना

“गुनगुना पानी स्किन के लिए ज्यादा कोमल होता है और त्वचा की नमी बनाए रखने में बेहतर है,” बोर्ड-प्रमाणित फैमिली मेडिसिन चिकित्सक डॉ. एरिक टेपर ने Yahoo से कहा. बोर्ड-प्रमाणित कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आसिम नज़ीर चीमा ने भी शॉवर के लिए आरामदायक रूप से गर्म, लेकिन बहुत ज्यादा भाप वाला नहीं पानी से नहाने का समर्थन किया.

उन्होंने बताया कि गुनगुना पानी, जो आमतौर पर 98 से 105°F (37 से 40°C) के बीच होता है, नहाने के लिए सबसे अच्छा तापमान है.

गर्म पानी से नहाना

वेस्टचेस्टर, न्यूयॉर्क की बोर्ड-प्रमाणित स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. चन्ना ओविट्स, MD, FAAD कहती हैं कि, “गर्म पानी को आमतौर पर लगभग 110 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट (43 से 60 डिग्री सेल्सियस) के बीच माना जाता है,” 

गर्म पानी से नहाने के कई फायदे हैं:

यह रक्त वाहिकाओं को फैलाकर और धमनियों की कठोरता को कम करके रक्त प्रवाह बढ़ाता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है, Eating Well की एक रिपोर्ट के अनुसार. हाइड्रोथेरेपी में लंबे समय से इसका उपयोग किया जाता रहा है, जिसमें जोड़ों के दर्द से राहत के लिए अलग-अलग तापमान के पानी का इस्तेमाल किया जाता है.

  • यह नींद में सुधार कर सकता है.
  • यह कुछ कैलोरी जलाने में मदद कर सकता है.
  • यह एक आरामदायक तापमान देता है जो शरीर को रिलैक्स महसूस कराता है.
गर्म पानी से नहाने के नुकसान:

हालांकि बहुत गर्म पानी से नहाना आरामदायक लगता है, लेकिन इसमें ज्यादा समय बिताने से जलन या जलने का खतरा हो सकता है. डॉ. ओविट्स ने कहा, “बहुत ज्यादा गर्म पानी त्वचा की सुरक्षात्मक लिपिड परत को पिघला कर धो देता है, जिससे त्वचा सूखी, खिंची हुई और असहज महसूस कर सकती है. पानी कभी भी आपकी त्वचा पर असहज रूप से ज्यादा गर्म नहीं लगना चाहिए, और हल्के गुनगुने तापमान की ओर झुकना अच्छा अभ्यास है.”

डॉ. टेपर ने आगे बताया, “ये ड्राई स्किन और एक्जिमा को भी बढ़ा सकता है.”

त्वचा के अलावा, बहुत ज्यादा भाप वाला गर्म पानी हृदय पर भी असर डाल सकता है. डॉ. चीमा ने कहा, “बहुत ज्यादा गर्म शॉवर आपके हृदय-तंत्र पर दबाव डाल सकते हैं. इससे ब्लड प्रेशर में अस्थायी गिरावट आ सकती है, जिससे चक्कर आ सकते हैं. खासकर बुजुर्गों या बीपी की दवा लेने वालों के लिए यह खतरनाक हो सकता है.”

ठंडे पानी से नहाना

WebMD की एक रिपोर्ट के अनुसार, 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट (10 से 15 डिग्री सेल्सियस) के पानी से नहाना ठंडा शॉवर माना जाता है.

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ठंडे पानी से नहाने के कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जैसे बेहतर रक्त संचार और सतर्कता में वृद्धि. जनरल प्रैक्टिस डॉक्टर डॉ. माइकल चिचाक ने Yahoo से कहा, “ठंडे पानी का शरीर पर अचानक पड़ने वाला असर सूजन को कम करने या अधिक काम कर चुकी मांसपेशियों को शांत करने में मदद कर सकता है.”

उन्होंने आगे कहा, “जब ठंडा पानी शरीर से टकराता है, तो रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, नसों के संकेत धीमे हो जाते हैं, और इससे कुछ समय के लिए दर्द कम महसूस होता है. यह एंडोर्फिन भी ट्रिगर करता है, इसलिए लोग बाद में एनर्जेटिक फील करते हैं.”

हालांकि, डॉ. चीमा ने चेतावनी देते हुए कहा, “अगर आपको हृदय रोग या हाई बीपी की समस्या है, तो अचानक ठंड के संपर्क में आने से रक्त वाहिकाएं तेजी से सिकुड़ सकती हैं, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.”

गुनगुना पानी आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या के लिए सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह कम जोखिम के साथ कई फायदे देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

