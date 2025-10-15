World Food Day: बच्चों को हेल्दी खाने की आदत कैसे डालें? पेरेंट्स को करनी चाहिए ये 7 काम

World Food Day: हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है. इसका उद्देश्य है लोगों को भोजन की अहमियत, पोषण और फूड वेस्टेज के बारे में जागरूक करना. इस मौके पर बच्चों की सेहत और उनके खाने की आदतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. क्योंकि बचपन में जो आदतें बनती हैं, वही आगे चलकर उनकी सेहत और लाइफस्टाइल तय करती हैं. आज के दौर में बच्चों का जंक फूड की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है. चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और इंस्टेंट फूड उनकी पहली पसंद बन चुके हैं. ऐसे में पैरेंट्स के लिए यह एक चुनौती है कि वे बच्चों को हेल्दी खाने की तरफ कैसे मोड़ें.

बच्चों को हेल्दी खाने की आदत कैसे सिखाएं? (How to Teach Healthy Eating Habits to Children?)

1. खुद उदाहरण बनें

बच्चे वही करते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं. अगर पैरेंट्स खुद हेल्दी खाना खाते हैं जैसे फल, सब्जियां, घर का बना खाना तो बच्चे भी धीरे-धीरे वही अपनाते हैं. WHO के अनुसार, बच्चों की खाने की आदतें उनके आसपास के माहौल से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं.

2. बच्चों को खाना बनाने में शामिल करें

जब बच्चे खुद खाना बनाने में मदद करते हैं जैसे सलाद काटना, रोटी बेलना या दही जमाना तो उन्हें खाने में रुचि बढ़ती है. इससे वे खाने को समझते हैं और हेल्दी विकल्पों की अहमियत जान पाते हैं.

3. रंग-बिरंगे और मजेदार तरीके से खाना परोसें

बच्चों को रंग और आकार बहुत पसंद होते हैं. अगर आप फल-सब्जियों को दिल, तारे या जानवरों के आकार में काटकर परोसें, तो वे उसे खाने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं. जैसे गाजर के फूल, खीरे की नाव या ब्रेड का चेहरा.

4. जबरदस्ती न करें, विकल्प दें

अगर बच्चा किसी चीज को खाने से मना करता है, तो उसे डांटने की बजाय विकल्प दें. जैसे अगर वह पालक नहीं खा रहा है, तो पालक पराठा या पालक सूप ट्राय करें. धीरे-धीरे उसकी स्वाद की आदत बदल सकती है.

5. टीवी या मोबाइल के बिना खाना खिलाएं

खाने के समय ध्यान भटकाने वाले गैजेट्स से बचें. जब बच्चा ध्यान से खाना खाता है, तो वह स्वाद और भूख को बेहतर समझता है. स्क्रीन के साथ खाना खाने से बच्चे ओवरईटिंग करते हैं और खाने की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते.

6. हेल्दी स्नैक्स घर में रखें

अगर घर में चिप्स और चॉकलेट की बजाय मखाना, भुना चना, फल या नट्स उपलब्ध होंगे, तो बच्चा वही खाएगा. बच्चों की आदतें उनके आसपास की चीजों से बनती हैं.

7. खाने को पॉजिटिव अनुभव बनाएं

खाने को सजा या इनाम न बनाएं. जैसे अगर सब्जी खाओगे तो चॉकलेट मिलेगी. इससे बच्चा हेल्दी खाने को बोझ समझेगा. खाने को एक सामान्य, सुखद अनुभव बनाएं.

