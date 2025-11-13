विज्ञापन
World Diabetes Day 2025: डायबिटीज में सबसे बड़ा धोखा हैं ये 5 फूड, जिन्हें लोग हेल्दी समझकर खाते हैं रोज

World Diabetes Day: डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये पता होना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसे 5 फूड्स के बारे में जो दिखते हैं हेल्दी, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए धोखा साबित हो सकते हैं.

World Diabetes Day 2025: डायबिटीज में क्या नहीं खाना चाहिए.

World Diabetes Day 2025: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करती है. हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि यह सिर्फ शुगर से जुड़ी बीमारी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी एक गंभीर समस्या है. इस साल डायबिटीज डे की थीम है "जीवन की अलग-अलग स्टेज में डायबिटीज" (Diabetes Across Life Stages), यानी हर उम्र में डायबिटीज को समझना और संभालना जरूरी है. लेकिन, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग कई ऐसे फूड्स रोजाना खाते हैं जिन्हें वे हेल्दी समझते हैं, जबकि वे डायबिटीज के लिए नुकसानदायक होते हैं.

Diabetes Diet: डायबिटीज के लिए डाइट सबसे ज्यादा मायने रखती है और हम उसी में गड़बड़ कर देते हैं. डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये पता होना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसे 5 फूड्स के बारे में जो दिखते हैं हेल्दी, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए धोखा साबित हो सकते हैं.

डायबिटीज में क्या नहीं खाना चाहिए? | What Should Not be Eaten in Diabetes?

1. फल जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं

केला, आम, चीकू जैसे फल में नेचुरल शुगर होती है, लेकिन इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है. ये फल ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकते हैं. डायबिटीज के मरीजों को सेब, जामुन, अमरूद जैसे लो GI फल चुनने चाहिए.

2. पैक्ड ओट्स और ग्रेनोला

ओट्स को हेल्दी माना जाता है, लेकिन पैक्ड फ्लेवर वाले ओट्स और ग्रेनोला में छुपी हुई शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. ये ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं. बेहतर है कि सादा ओट्स लें और उसमें ताजे फल या दालचीनी मिलाएं.

3. फ्रूट जूस और स्मूदी

फ्रूट जूस को हेल्दी समझा जाता है, लेकिन जूस में फाइबर नहीं होता और शुगर बहुत ज्यादा होती है. स्मूदी में भी अगर शहद, दही या मीठे फल मिलाए जाएं तो वह नुकसानदायक हो सकती है. डायबिटीज़ में पूरा फल खाना ज्यादा फायदेमंद होता है.

4. ब्राउन ब्रेड और डाइट बिस्किट

ब्राउन ब्रेड या डाइट बिस्किट को लोग हेल्दी मानते हैं, लेकिन इनमें रिफाइंड फ्लोर, शुगर और सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है. ये शरीर में ब्लड शुगर स्पाइक्स पैदा करते हैं. बेहतर है कि मल्टीग्रेन या होममेड विकल्प चुने जाएं.

5. पैक्ड सलाद ड्रेसिंग

सलाद तो हेल्दी होता है, लेकिन पैक्ड ड्रेसिंग में शुगर, ट्रांस फैट और प्रिज़र्वेटिव्स होते हैं. इससे सलाद की हेल्थ वैल्यू खत्म हो जाती है. नींबू, सरसों, दही या ऑलिव ऑयल से बनी घरेलू ड्रेसिंग ज्यादा बेहतर है.

क्या करें?

  • लेबल पढ़ें: किसी भी पैक्ड फूड को खरीदने से पहले उसका न्यूट्रिशन लेबल जरूर पढ़ें.
  • फाइबर बढ़ाएं: फाइबर युक्त खाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है.
  • नेचुरल खाएं: जितना हो सके ताजा और घर का बना खाना खाएं.
  • एक्सरसाइज करें: रोजाना 30 मिनट की वॉक या योग ब्लड शुगर को संतुलित रखता है.

डायबिटीज में सबसे बड़ा धोखा वही चीज़ें देती हैं जो हेल्दी दिखती हैं लेकिन अंदर से नुकसान करती हैं. इस वर्ल्ड डायबिटीज डे पर संकल्प लें कि आप अपने खाने को समझदारी से चुनेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

