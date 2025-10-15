World Food Day: भारत में हर दिन बर्बाद होता है इतना खाना, जानें घर में खाना बचाने के आसान उपाय

World Food Day 2025: हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है. यह दिन संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO (Food and Agriculture Organization) द्वारा शुरू किया गया था ताकि दुनिया भर में भोजन की उपलब्धता, भूख की समस्या और फूड वेस्ट पर जागरूकता फैलाई जा सके. 2025 में FAO की स्थापना को 80 साल पूरे हो रहे हैं. भारत जैसे देश में जहां लाखों लोग हर दिन भूखे सोते हैं, वहां फूड वेस्टेज यानी खाने की बर्बादी एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है.

ये भी पढ़ें: गहरी नींद और टेंशन फ्री दिमाग के लिए सोने से पहले खाएं ये 7 चीजें

भारत में फूड वेस्टेज के आंकड़े

भारत 2025 में दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है. वहीं, UNEP की Food Waste Index Report 2024 बताती है कि भारत में प्रति व्यक्ति हर साल औसतन 55 किलोग्राम खाना बर्बाद होता है, जो वैश्विक औसत 79 किलोग्राम से थोड़ा कम है.

प्रमुख कारण:

शादी, पार्टी और होटल इंडस्ट्री में जरूरत से ज्यादा खाना बनना.

घरों में बचा हुआ खाना फेंक देना

खराब स्टोरेज और समय पर इस्तेमाल न करना

जागरूकता की कमी

यह सिर्फ सामाजिक या नैतिक समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से भी नुकसानदायक है. बर्बाद हुआ खाना उत्पादन में लगे पानी, एनर्जी और संसाधनों को भी बेकार करता है.

घर में खाना बचाने के आसान उपाय (Easy Ways to Save Food at Home)

फूड वेस्टेज को रोकना मुश्किल नहीं है. बस थोड़ी सी समझदारी और आदतों में बदलाव की जरूरत है.

1. खरीदारी से पहले योजना बनाएं

हर हफ्ते की खाने की योजना बनाएं और उसी के अनुसार खरीदारी करें. इससे अनावश्यक चीजें नहीं आएंगी और बर्बादी कम होगी.

ये भी पढ़ें: हर बात पर चिढ़ जाते हैं? गुस्सा आता है बेकाबू? तो आज से ही अपनी डाइट में शामिल करें ये 7 फूड्स

2. बचे हुए खाने का दोबारा उपयोग करें

बचे हुए चावल से पुलाव, सब्जी से पराठा या दाल से सूप बनाया जा सकता है. क्रिएटिव बनें और खाना दोबारा इस्तेमाल करें.

3. फ्रिज और स्टोरेज का सही इस्तेमाल करें

खाना सही तापमान पर स्टोर करें ताकि वह जल्दी खराब न हो. फ्रिज में चीजों को लेबल करें ताकि समय पर इस्तेमाल हो सके.

4. बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट समझें

हर पैक्ड फूड पर दो तारीखें होती हैं, Best Before और Expiry. Best Before का मतलब है कि उस तारीख तक स्वाद अच्छा रहेगा, लेकिन वह खाने लायक हो सकता है. एक्सपायरी डेट के बाद खाना नहीं खाना चाहिए.

5. जरूरत से ज्यादा न बनाएं

खाना बनाते समय परिवार के सदस्यों की संख्या और भूख का ध्यान रखें. ज्यादा बनाने से बचा हुआ खाना अक्सर फेंक दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: सिर्फ रंग ही नहीं, नाखूनों की बनावट भी बताती है आपकी सेहत की सच्चाई, दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सतर्क

6. कम्युनिटी फ्रिज या फूड शेयरिंग ग्रुप्स से जुड़ें

आजकल कई शहरों में कम्युनिटी फ्रिज या फूड डोनेशन ग्रुप्स हैं जहां आप बचा हुआ खाना जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं.

आपकी छोटी कोशिश, बड़ा बदलाव

अगर हर घर थोड़ा सा ध्यान दे तो भारत में फूड वेस्टेज को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यह न सिर्फ भूख मिटाने में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी बचाएगा.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)