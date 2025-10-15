गहरी नींद और टेंशन फ्री दिमाग के लिए सोने से पहले खाएं ये 7 चीजें

What to Eat For Deep Sleep: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में नींद की कमी और तनाव आम समस्या बन गई है. मोबाइल की स्क्रीन, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझन और दिनभर की थकान, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को इतना थका देते हैं कि रात को सोना भी एक चुनौती बन जाता है. कई लोग करवटें बदलते रहते हैं, छत को घूरते हैं और सोचते हैं कि आखिर चैन की नींद क्यों नहीं आती? असल में, नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये शरीर और दिमाग की मरम्मत का समय होता है. अगर नींद पूरी न हो, तो अगला दिन चिड़चिड़ा, सुस्त और अनफोकस्ड हो सकता है. अच्छी नींद के लिए सिर्फ माहौल ही नहीं, खानपान भी बहुत अहम भूमिका निभाता है. तो चलिए जानते हैं ऐसी 7 चीजें जो अगर आप सोने से पहले खाएं, तो दिमाग शांत रहेगा और नींद गहरी आएगी.

नींद लेने में मदद करने वाली खाने की चीजें (Foods That Help You Sleep)

1. गुनगुना दूध

दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन को बढ़ाता है. ये हार्मोन नींद लाने में मदद करते हैं. सोने से 30 मिनट पहले एक कप गुनगुना दूध, चाहें तो हल्दी या जायफल मिला सकते हैं.

2. बादाम

बादाम में मैग्नीशियम और मेलाटोनिन होता है, जो दिमाग को शांत करता है और नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है. 5–6 भिगोए हुए बादाम या एक छोटा चम्मच बादाम बटर खाएं.

3. कीवी

कीवी में सेरोटोनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो नींद के चक्र को रेगुलेट करते हैं और तनाव को कम करते हैं. रात को खाने के बाद एक कीवी फल खा सकते हैं.

4. सादा चावल

चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है जो ट्रिप्टोफैन को दिमाग तक पहुंचाने में मदद करता है. इससे नींद जल्दी आती है. रात के खाने में थोड़ी मात्रा में सादा चावल, दही या सब्जी के साथ.

5. कैमोमाइल या तुलसी की चाय

इन हर्बल टीज़ में एंटी-एंग्जायटी गुण होते हैं जो दिमाग को रिलैक्स करते हैं और नींद लाने में मदद करते हैं. सोने से 1 घंटे पहले एक कप बिना कैफीन वाली हर्बल चाय का सेवन करें.

6. केला

केले में पोटैशियम और मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और दिमाग को शांत करता है. रात को खाने के बाद एक छोटा केला खा सकते हैं.

7. शहद

शहद में ग्लूकोज होता है जो दिमाग को संकेत देता है कि मेलाटोनिन रिलीज किया जाए. इससे नींद जल्दी आती है. गुनगुने दूध या हर्बल चाय में एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं.

अगर आप चाहते हैं कि रात को चैन की नींद आए और दिमाग तनावमुक्त रहे, तो सिर्फ मोबाइल दूर रखना काफी नहीं. आपका डिनर और सोने से पहले का स्नैक भी मायने रखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)