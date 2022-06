Workout Tips: रस्सी कूद के दौरान कौन सी 4 बातें ध्यान रखनी चाहिए? इस तरीके से करें ये एक्सरसाइज तो फायदे मिलेंगे गजब

Workout Tips: रस्सी कूदते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए

Things To Keep In Mind During Skipping Rope: स्किपिंग यानी रस्सी कूदना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. ये एक बेहतरीन एरोबिक एक्सरसाइज है, इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. इससे वजन कम करने में मदद मिलती है, मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है, एकाग्रता और सहनशक्ति बढ़ती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का खतरा कम होता है. इतना ही नहीं यह हमारे दिल को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है. 10 मिनट स्किपिंग करने से, 30 मिनट जॉगिंग, 15 मिनट दौड़ने और 12 मिनट तैरने के समान लाभ मिलता है. हालांकि रस्सी कूदते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए. इन्हीं बातों के बारे में यहां हम बता रहे हैं.

स्किपिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखें | Things To Keep In Mind While Skipping