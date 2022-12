Winter Hair Care: सर्दियों में इन गलतियों की वजह से बेजान हो जाते हैं आपके बाल, जानें बालों को सेट रखने का तरीका

Winter Hair Care: बालों को लंबा, घना और हेल्दी बनाए रखने के लिए इन टिप्स को अपनाएं.

How Can I Get Healthy Hair: सर्दियों में स्किन ड्राई होने की वजह से रूखापन और बेजान स्किन की समस्या तो होती ही है, इसके साथ ही सर्दियों का मौसम बालों की हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है. बाहर की शुष्क हवा आपके बालों और स्कैल्प की सारी नमी सोख लेती है. चूंकि मौसम शुष्क होता है, आपकी स्कैल्प भी सूख जाती है, जिससे रूसी और खुजली होने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं. सर्दियों में बालों की देखभाल (Hair Care In Winter) के लिए हम कुछ जरूरी टिप्स लेकर आए हैं, जो आपको इस शुष्क मौसम में भी खूबसूरत बाल पाने में मदद करेंगे.

हेल्दी बालों के लिए सर्दियों में क्या करें और क्या न करें? | What To Do And What Not To Do In Winter For Healthy Hair?