Ozempic की तरह काम करती हैं ये 5 चीजें, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इन्हें खाने से तेजी से कम होगा मोटापा

Food For Weight Loss: मोटापा आज के समय में अधिकतर लोगों की परेशानी बन चुका है, जिसे कम करने के लिए लोग तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं. खासकर वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक का इस्तेमाल बेहद आम हो गया है. ओजेम्पिक का सेवन तेजी से वजन घटाने में मदद करता है. हालांकि, इससे आपको कई तरह के साइड इफैक्ट भी झेलने पड़ सकते हैं. ऐसे में यहां हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी बॉडी पर बिना साइड इफैक्ट के ओजेम्पिक की तरह की असर दिखाती हैं. यानी इन्हें खाने से भी आपको वेट लॉस करने में मदद मिल सकती है.

जड़ से साफ हो जाएगा दांतों में लगा पायरिया, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया बस इन 4 चीजों से कर लें मंजन, कभी नहीं होगी सड़न की दिक्कत

इन चीजों के बारे में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट साक्षी लालवाणी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बताया है. अपने इंस्टा पर शेयर की गई एक पोस्ट में पोषण विशेषज्ञ लिखती हैं, ओजेम्पिक एक खास हॉर्मोन GLP-1 की नकल करता है. GLP-1 भूख को कंट्रोल कर लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराता है. इस तरह आप ओवरईटिंग नहीं करते हैं और आपका वजन घटाने लगता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुछ खास प्राकृतिक फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करके इस हॉर्मोन को खुद ही बढ़ा सकते हैं.

फर्मेंटेड फूड्स (Fermented Foods)

फर्मेंटेड फूड्स जैसे केफिर, किमची हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. जब पेट सही से काम करता है, तो GLP-1 का उत्पादन भी बेहतर होता है और भूख नियंत्रित रहती है.

मैचा, अरुगुला (हरी पत्तेदार सब्जी) या 85% डार्क चॉकलेट जैसे फूड्स में मौजूद कड़वे यौगिक आंत में मौजूद रिसेप्टर्स को सक्रिय करते हैं, जिससे पेट भरा हुआ लगता है और खाने की इच्छा कम हो जाती है.

क्रोमियम एक मिनरल है, जो इंसुलिन को सही तरह से काम करने में मदद करता है. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और अचानक लगने वाली भूख पर रोक लगती है. इसके लिए आप ब्राजील नट्स, ब्रोकोली या हरी बीन्स को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

प्रोटीन पचने में समय लेता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है. यह GLP-1 के स्तर को भी बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है. इसके लिए आप अंडे, चिकन, टोफू जैसी चीजें खा सकते हैं.

फाइबर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है और शरीर में GLP-1 को नेचुरली बढ़ाता है. साथ ही फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. इसके लिए आप एवोकाडो, बेरीज, चिया सीड्स खा सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप बिना दवाओं के नेचुरल तरीके से वजन कम करना चाहते हैं, तो इन फूड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. ये न सिर्फ आपकी भूख को कंट्रोल करेंगे बल्कि पाचन में सुधार लाकर शरीर को हेल्दी भी बनाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.