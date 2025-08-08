Anxiety और Stress का सबसे असरदार देसी इलाज, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया ये पत्ते चबाने से तुरंत शांत हो जाएगा मन

Ayurvedic Remedy For Anxiety: तनाव और एंजायटी आज के समय में बहद आम होती जा रही हैं. लोग कम उम्र में ही इन समस्याओं का सामना कर रहा है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 74% लोग स्ट्रेस और 84% लोग एंजायटी से पीड़ित हैं. इससे न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि नींद, मूड और पूरी लाइफस्टाइल भी बिगड़ जाती है. अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान तरीका बता रहे हैं, जो तनाव और एंजायटी को कम कर मन को तुरंत शांत करने में असर दिखा सकता है.

दरअसल, ये खास तरीका आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया है. डॉक्टर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, 'हमारे घर में मौजूद एक साधारण सा पत्ता, इस समस्या का नेचुरल और असरदार इलाज हो सकता है.'

क्या है ये पत्ता?

इसके लिए ड़ॉक्टर जैदी तुलसी के पत्ते का सेवन करने की सलाह देते हैं. वे बताते हैं, 'आयुर्वेद में तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है क्योंकि यह एक एडाप्टोजेंट है. इसका मतलब है कि यह हमारे शरीर के स्ट्रेस हार्मोन, खासकर कोर्टिसोल को बैलेंस करती है. इससे आपको तुंरत राहत मिलती है.'

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, 'नेपाल और ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च में भी पाया गया है कि तुलसी का नियमित सेवन एंजायटी को कम करता है और नींद को बेहतर बनाता है.'

तुलसी की चाय

इसके लिए डॉक्टर तुलसी की चाय पीने की सलाह देते हैं. एक कप पानी में 5-7 तुलसी के पत्ते, थोड़ा अदरक और दालचीनी डालकर 5 मिनट तक उबालें. इतना करते ही आपकी चाय बनकर तैयार हो जाएगी. डॉक्टर जैदी के मुताबिक, यह चाय स्ट्रेस को कम करती है और मन को शांत करती है.

आप तुलसी का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं. इसे बनाने के लिए 2 कप पानी में 10-12 तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी डालें. 10 मिनट तक उबालें और छानकर पी लें. यह थोड़ा तीखा होता है लेकिन तुरंत असर दिखाता है.

इन सब से अलग आप सुबह खाली पेट 4-5 तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं. हालांकि, रोज ऐसा करने से बचें, इससे दांतों को नुकसान हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.