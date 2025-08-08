विज्ञापन

बेकार समझ बिग बी ने छोड़ी फिल्म, उसी फिल्म से सुपरस्टार बन एक्टर ने हिलाया बॉक्स ऑफिस, ढाई करोड़ बजट कमाए 25 करोड़

इस फिल्म को करने से अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया था. यह फिल्म जब इस एक्टर के पास गई तो रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस हिल गया. महज ढाई करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने उस समय 23 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

विनोद खन्ना 80 के दशक में बॉलीवुड के सुपरस्टार हुआ करते थे. उस दौर में अमिताभ बच्चन का भी बोलबाला था. अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक-दूसरे के कंपटीटर भी थे. ये बात और थी कि दोनों साथ भी कई फिल्मों में नजर आए थे. दोनों को एक्शन हीरो का भी तमगा मिला हुआ था. पर क्या आपको पता है कि एक फिल्म ने विनोद खन्ना को रातोंरात स्टार बना दिया था. हालांकि यह फिल्म पहले अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी, जिसे बाद में इसे छोड़ने का यकीनन बिग बी को पछतावा हुआ होगा. कौन सी थी वो फिल्म चलिए आपको बताते हैं.

इस हिट फिल्म को छोड़ पछताए अमिताभ

ये सुपरहिट फिल्म थी कुर्बानी, जो 1980 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के लिए पहले अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था. फिल्म में विनोद खन्ना के साथ फिरोज खान भी दिखाई दिए थे. इस फिल्म के गाने से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक सब पसंद किए गए थे. आपको बता दें कि महज 2.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काटा था और 25 करोड़ से जयादा की कमाई की थी. इस फिल्म ने अमिताभ के स्टारडम को चुनौती दे डाली थी.

संन्यासी बन गए विनोद खन्ना

विनोद खन्ना का करियर ठीक-ठाक चल रहा था, तभी अचानक उनके संन्यासी बनने के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया. वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका के रजनीशपुरम में जा बसे. उन्होंने ओशो को अपना गुरु माना. विनोद खन्ना वहां पांच साल तक रहे. हालांकि बाद में वो वापस भी आए और करियर में दूसरी पारी खेली लेकिन पहले जितनी सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई.

Amitabh Bachchan, Qurbani 1980, Vinod Khanna
