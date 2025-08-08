30 की उम्र के बाद हर महिला को रोज खानी चाहिए ये 6 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें फायदे

Women Health: 30 की उम्र के बाद हर महिला के शरीर में कई अंदरूनी बदलाव आने लगते हैं. इस उम्र में एस्ट्रोजन जैसे हॉर्मोन का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिससे पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं और थकान, स्किन व हेयर प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं. साथ ही, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, फाइब्रॉइड्स और न्यूट्रिशन की कमी का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में सही खानपान सेहत को संभालने में सबसे बड़ा हथियार बन सकता है. फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 30 की उम्र के बाद महिलाओं के लिए 6 सुपरफूड्स सुझाए हैं, जो हॉर्मोन बैलेंस, एनर्जी और पीरियड हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. आइए जानते हैं ये 6 इंडियन सुपरफूड्स कौन-से हैं और किस तरह आपको फायदा पहुंचा सकते हैं.

Nityanandam Shree ने बताया बिना मेहंदी और डाई सफेद बालों को काला करने का तरीका, बढ़ जाएगी बालों की शाइन

30 की उम्र के बाद हर महिला को खानी चाहिए ये 6 चीजें-

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अलसी के बीज लिगनन नामक तत्व से भरपूर होते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करते हैं. ये पीरियड्स को रेगुलर करने और एस्ट्रोजन बैलेंस बनाए रखने में भी असरदार हैं. ऐसे में आप रोज एक चम्मच अलसी के बीज खा सकती हैं.

अनार में ऐलाजिक एसिड पाया जाता है, जो यूट्रस को हेल्दी रखने और फाइब्रॉइड्स को कम करने में मदद करता है. यह हॉर्मोन बैलेंस करने में भी सहायक है. इसके लिए पोषण विशेषज्ञ रोज 1 कप अनार खाने की सलाह देती हैं.

आंवला विटामिन C का पावरहाउस है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है और बालों व त्वचा को हेल्दी बनाए रखता है. इन तमाम फायदों के लिए आप 1 ताजा आंवला या 1 चम्मच जूस रोज पी सकती हैं.

पुदीना आयरन से भरपूर होता है और 100 ग्राम पुदीना आपकी रोज की 70% आयरन की जरूरत पूरी कर सकता है. यह महिलाओं में लो-हीमोग्लोबिन या पीरियड के समय होने वाली थकान से लड़ने में भी मदद करता है.

चिया सीड्स ओमेगा-3 और फाइबर का अच्छा स्रोत हैं, जो दिल, दिमाग और ओवेरियन कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक हैं. ऐसे में आप रोज एक चम्मच चिया सीड्स को एक गिलास पानी में भीगोकर खा सकती हैं.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट तिल खाने की सलाह देती हैं. तिल नेचुरली प्रोजेस्टरोन बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे PMS के लक्षण कम होते हैं और पीरियड्स नियमित रहते हैं. आप पीरियड्स से पहले के 15वें दिन से रोज 1 चम्मच तिल खा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.