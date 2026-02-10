ब्लड शुगर की जांच के लिए सिर्फ एक टेस्ट काफी नहीं! जानें कौन-कौन से Test हैं जरूरी

जब बात ब्लड शुगर चेक करने की आती है, तो हमें लगता है कि उंगली पर एक छोटा सा प्रिक किया, मशीन में नंबर देखा और बस काम हो गया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुगर का एक टेस्ट आपकी पूरी सेहत की कहानी नहीं बता सकता? अक्सर लोग सिर्फ 'फास्टिंग' (खाली पेट) शुगर चेक करके निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि असली खतरा कहीं और छिपा हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कैसे पता करें खून में ग्लूकोज लेवल को.

कौन से टेस्ट हैं जरूरी- (Which tests are necessary)

दरअसल शुगर लेवल एक 'रोलर-कोस्टर' की तरह है. कभी यह ऊपर जाता है, तो कभी नीचे. शुरुआती डायबिटीज में अक्सर ऐसा होता है कि आपकी खाली पेट वाली शुगर तो नॉर्मल आती है, लेकिन खाना खाने के बाद वाली शुगर अचानक बढ़ जाती है. ।

1. फास्टिंग ब्लड शुगर-

यह टेस्ट सुबह काली पेट किया जाता है, इसमें कम से 8 से 10 घंटे तक कुछ खाया पिया न गया हो.

2. पोस्टप्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज-

यह टेस्ट खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद किया जाता है. इसे क बार ग्लूकोज वाला ड्रिंक पिलाकर भी टेस्ट करते हैं.

3. HbA1c टेस्ट-

यह सबसे खास टेस्ट है क्योंकि इसके लिए आपको फास्टिंग की जरूरत नहीं होती. यह आपके पिछले 2 से 3 महीनों का औसत (Average) शुगर लेवल बताता है.

नोट-

टेस्ट रिपोर्ट सही रखने के लिए फास्टिंग टेस्ट से पहले कम से कम 8 घंटे का गैप रखें.

स्ट्रेस या कम नींद से भी शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसलिए टेस्ट के दौरान शांत रहें.

आपकी उम्र, चल रही दवाइयां और बाकी बीमारियां भी इन टेस्ट के नंबरों को बढ़ा या घटा सकती हैं. इसलिए पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें.

